İnsansız helikopter havada limitleri zorlayacak (1) - Son Dakika

İnsansız helikopter havada limitleri zorlayacak (1)

19.12.2020 12:27

Türk teknoloji şirketi, askeri ve sivil alandaki ihtiyaçları karşılamak amacıyla, yüksek yük taşıma kapasitesine, uçuş süresi ve menziline sahip hava aracı elde etmek için bir helikopteri insansızlaştırdı.

Türk teknoloji şirketi, askeri ve sivil alandaki ihtiyaçları karşılamak amacıyla, yüksek yük taşıma kapasitesine, uçuş süresi ve menziline sahip hava aracı elde etmek için bir helikopteri insansızlaştırdı.

Titra Teknoloji Üst Yöneticisi Selman Dönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şirketin, 2016'da kamuya hizmet vermek amacıyla kurulan SBI Bilişim'in grup firması olarak faaliyet gösterdiğini söyledi.

Ülkeye, faydalı teknolojiler kazandırmak, yeni teknolojiler transfer etmek için yola çıktıklarını dile getiren Dönmez, bilişim alanında yaptıkları çalışmalarla grubu büyüttükten sonra savunma sanayisine yönelik faaliyetleri aktararak bu yıl Titra Teknoloji'yi kurduklarını ifade etti.

İnsansız sistemler, akıllı sistemler ile yapay zeka alanlarında yatırım, çalışma ve araştırmalar gerçekleştirdiklerini anlatan Dönmez, insansız teknolojiler alanındaki çalışmalara sürü teknolojileriyle başladıklarını ve bu alanda algoritmalar, yazılımlar oluşturduklarını bildirdi.

İnsansız teknolojilerde boş bir alan olarak gördükleri insansız helikoptere yönelik çalışma yapmayı kararlaştırdıklarını belirten Dönmez, şöyle konuştu:

"Yüksek yük taşıma kapasiteli, uzun süre havada kalabilen, yakıt motorlu, yüksek irtifalarda uzun menzilli uçuş yapabilen bir platform ihtiyacı olduğunu gördük. Bunun hem sivil hem askeri alanda ciddi bir ihtiyacı karşılayacağını fark ettik. Sürü alanında yaptığımız çalışmalarla platformları çok iyi tanıdık. Orada geliştirdiğimiz yetenek ve kabiliyetlerle, yetiştirdiğimiz mühendislerle bu projeye başladık."

Geliştirdikleri platformu, "insanlı olarak uçan bir platformun insansızlaştırılması" olarak tanımlayan Dönmez, "Odaklandığımız temel teknoloji ve çözüm, insansızlaştırabilme yeteneği. 190 kilograma kadar iki insan taşıyabilen ve 3 saat kadar havada kalabilen bir platformdu. Global marketten insanlı bir platformu satın aldık ve Belarus menşeli bir mühendislik firmasıyla iş birliği yaparak dönüşüm sürecini başlattık." dedi.

Süreç içinde gerekli modernizasyonları planladıklarını ve bu kapsamda cihazın daha uzun süre havada kalabilmesi için yakıt tankının büyütülmesine yönelik çalışmalar yaptıklarını anlatan Dönmez, şu ifadeleri kullandı:

"Uzun süre havada kaldığı için motor performansının artırılması gerekiyordu. Motorda bazı modifikasyonlar yaptık. Normalde bir insan tarafından kontrol edilen fonksiyonların insansız olarak yerine getirilebilmesi için elektromekanik ekipman modernizasyonu gerçekleştirdik. Çalışmalar sonunda 800-850 kilometre uçuş menziline, 15 bin feetten fazla uçuş irtifasına sahip, 7-8 saat havada kalabilen, 160 kilograma kadar faydalı yük taşıyabilen bir platform elde ettik."

Yüksek yerlilik oranıyla Türkiye'de seri üretim

Platform konusundaki asıl hedeflerinin insansızlaştırma sürecinin gerçekleştirilebilirliğini ortaya koymak olduğunu vurgulayan Dönmez, ilk aşamada bunu başardıklarını söyledi.

Sonraki aşamalarda projenin seri üretiminin Türkiye'de gerçekleştirilmesine yönelik adımları planladıklarını dile getiren Dönmez, yerlilik oranını giderek artıracak şekilde çalışmalarına devam ettiklerini belirtti.

Dönmez, "Hedefimiz 2021 yılının sonlarına doğru seri üretime geçmek. Burada bir insansızlaştırma yaptık. Bu, envanterdeki herhangi bir platformun da insansızlaştırılabileceğinin göstergesi. Bir platformun dünüşümü 6-8 ay kadar süre alabilir. Bu platform hali hazırda uçuşa hazır, testleri gerçekleştirilmiş ve teknolojisi doğrulanmış bir platform niteliği taşıyor." diye konuştu.

Afette baz istasyonu, operasyonda ikmal aracı

Aracın kullanım senaryolarına ilişkin de bilgi veren Selman Dönmez, aracın yük taşıma kapasitesinin yüksek olması dolasıyla sivil alanda lojistik amaçlı kullanılabileceğini, acil durumlar ve afetlerde ise baz istasyonu entegre edilerek haberleşme alanında değerlendirilebileceğini dile getirdi.

Dönmez, aracın askeri alanda ise operasyon bölgelerine mühimmat sevkiyatı, ikmal gibi görevleri yerine getirebileceğini söyledi.

Öncelikli hedeflerinin, Türkiye'nin, üzerinde çalıştıkları alandaki ihtiyaçlarını karşılamak olduğunu ifade eden Dönmez, bunun yanında askeri alanda dost ve kardeş ülkeleri, ticari alanda ise farklı kullanıcıları hedefleyen ihracat olanaklarını değerlendireceklerini kaydetti.

İnsansız helikopter havada limitleri zorlayacak (1)
İnsansız helikopter havada limitleri zorlayacak (1)
İnsansız helikopter havada limitleri zorlayacak (1)
İnsansız helikopter havada limitleri zorlayacak (1)

Bilişim, Türkiye, Sivil, Türk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İnsansız helikopter havada limitleri zorlayacak (1) - Son Dakika


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