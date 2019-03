İnsansız 'Karanlık Fabrika' Görücüye Çıktı

İmalat sektörünün önde gelen kurum ve kuruluşlarının katılımıyla kapılarını WIN EURASIA'da, yerli tasarım, yazılım ve mühendislikle yapılan 'Karanlık Fabrika' görücüye çıktı.

İmalat sektörünün önde gelen kurum ve kuruluşlarının katılımıyla kapılarını WIN EURASIA'da, yerli tasarım, yazılım ve mühendislikle yapılan 'Karanlık Fabrika' görücüye çıktı.



Avrasya bölgesinin önemli sanayi fuarlarından WIN EURASIA, imalat sektörünün önde gelen kurum ve kuruluşlarının katılımıyla başladı. 20 ülkeden 1376 firmayı İstanbul'da bir araya getiren fuarda, Türk sanayisi son teknoloji ürünlerini dünyaya tanıtma imkanı buluyor. 17 Mart tarihe kadar devam edecek fuarda, insansız, endüstri 4.0 konseptli 'Karanlık Fabrika' da görücüye çıktı. Üretim kontrolü ve takibi, veri analizi, bulut teknolojisi, endüstriyel güvenlik, endüstriyel nesnelerin interneti, büyük veri, dijital otomasyon ve katmanlı üretim teknolojisi konsepti ile hazırlanan 'Karanlık Fabrika' ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördü. Projeyi geliştiren firmalardan birinin Genel Müdür Yardımcı Eren Gönenli fabrika hakkında bilgi verirken, karanlık fabrikanın yerli tasarım, yazılım ve mühendislikle yapıldığını söyledi.



Fuar hakkında değerlendirme yapan Eren Gönenli, "Fuar, bu sene biraz daha geliştirilmiş konsepti, endüstri 4.0 ve akıllı üretim teknolojileri gibi günümüz teknolojileri içeren konseptleriyle heyecan uyandırdı" dedi.



"Robotlar ve günümüzün teknolojiler kullanarak insan değmeden üretim yapıyoruz"



Fuarda kurdukları 'Karanlık Fabrika' fabrika hakkında bilgi veren Gönenli, "Buradaki 'Karanlık Fabrika, fuar için yapılmış özel bir demodur. İnsan olmadan robotlar ve günümüzün son derece teknolojik ürünleri kullanılarak üretim hattı demosunu yaptık. Firmalardan stantlarımıza gelen insanların ismine özel olarak üretim yapıyoruz. Bu yapılan üretimleri, direkt robotlar ve günümüzün teknolojiler kullanarak insan değmeden firmalardan gelen kişilere teslim ediyoruz. Buna da 'Karanlık Fabrika' konsepti deniliyor. Endüstri 4.0 ile ilgili çok farklı bileşenler var. Çok popüler konu. Burada da bu koyla ilgili cloud teknolojisi (sanal sunucu), robot teknolojisi gibi kullanılabilen birçok teknolojiyi bir arada bulundurmaya çalıştık. Endüstri 4.0 adı altında konulan başlıkları bu demoda dolduruyoruz" şeklinde konuştu.



"Tüm mühendislik, yazlım ve tasarım tamamen yerli"



Tüm mühendislik, yazlım ve tasarımın tamamen firmaları tarafından yapıldığını ifade eden Gönenli, "Tabii ki dünyada global olan birçok markanın ürünleri burada bulunuyor. Bunların entegrasyonlarıyla birlikte Türkiye içi ve yurtdışındaki teknoloji kullanan firmalara üretim hattı olarak konsept tasarlanacak. Bizim yaptığımız; Türk mühendisliği ve Türk tasarımıyla birlikte Türk imalatıyla sonlandırarak müşterilerimize proje bazlı olarak üretmek. Türkiye'de çok ciddi anlamda robot kullanımı, endüstri 4.0 teknolojilerin kullanımı yaygınlaştı ve farkındalık her geçen gün artıyor. Burada da biz konsept olarak hiç insan olmaması ile birlikte, bu konseptti vurgulamaya çalıştık. Türkiye'de gerçekten yapılan ve yapılamakta olan çok başarılı konseptler, parça parça var. Bu da gerçekten bir hattın nasıl yapılabileceğini anlatıyor. Türkiye'de her geçen gün karanlık fabrika konseptine yakın çok fazla iş yapılmakta ve talep görmeye başladı" açıklamasında bulundu.



"Yakın zamanda artık müşteri beklentileri, tamamen müşteri bazlı ve tek üretime gitmekte"



Müşteri bazlı üretime dikkat çeken Gönenli, "Standımıza gelen kişilerin, isimlerine özgü bir hediyemiz olacak ve onlara özgü imalat kutulanmış bitirilmiş bir şekilde teslim edeceğiz. Yakın zamanda artık müşteri beklentileri, tamamen müşteri bazlı ve tek üretime kadar gitmekte. Artık büyük loT imalatlarından bir kişiye özel üretim teknolojilerine kadar gidecek. Burada da bu konsept vurgulandı. Farklı alanlarda da kullanılabilecek. Konsept ve yazılım olarak robot teknolojileri, diğer cloud teknolojisi, bir çok sensör, barkod okuyucu gibi ürünler şu an veriyi bulut ortamına gönderiyor. Orada yorumlanıp tekrar hatta geri geliyor ve canlı olarak internet data bağlantısı ile cloud'a gidiyor" diye konuştu. - İSTANBUL

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Evlenmek İsteyen Fabrika İşçisi İnternet Üzerinden Tanıştığı Kadına 100 Bin Lirasını Kaptırdı

Maaşlar Artacak, Ek Ödeme Yükselecek! Emekliye 8 Büyük Fırsat

Rüzgar Türbinlerinin Bakım ve Onarımını Yapan İşçiler Metrelerce Yükseklikte Cambazları Aratmıyor

Son Dakika! Avrupa Birliği Türkiye'ye Suriyeliler İçin 1,5 Milyar Euro Verecek