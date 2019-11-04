Son Dakika Haberleri: İnsansız kargo aracı Cyngus, Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştı
Son Dakika Dünya İnsansız kargo aracı Cyngus, Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştı

İnsansız kargo aracı Cyngus, Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştı

6 saat önce

NASA tarafından yapılan açıklamaya göre, içinde 3 bin 700 kilogram malzeme taşıyan insansız kargo aracı Cyngus'un, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) ulaştığı duyuruldu.

İnsansız kargo aracı Cyngus, Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştı, System.String[]

NASA tarafından yapılan açıklamaya göre, içinde 3 bin 700 kilogram malzeme taşıyan insansız kargo aracı Cyngus'un, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) ulaştığı duyuruldu.

İçinde astronotları radyasyondan korumak için tasarlanan yelek, uzayda pişirilmesi planlanan kurabiye hamuru, deney yapmak için kullanılacak deney fareleri gibi malzemelerden oluşan 3 bin 700 kilogram ağırlığındaki kargo, insansız kargo aracı Cyngus tarafından Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştırıldı. NASA tarafından yapılan açıklamaya göre istasyonda bulunan astronotlar Cyngus'u robot kol ile yakaladı.


NASA, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 06:10 Kaynak: DHA
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