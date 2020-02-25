İnsansız keşif uçağıyla hasta kurtarma operasyonu - Son Dakika

SİİRT'in Pervari ilçesinde yolu kardan kapanan Doğan köyünde kalp rahatsızlığı geçiren Sariye İnal'a (51), insansız keşif uçağıyla (İKU) hava desteği sağlanarak 3 saatlik yol açma çalışmalarının ardından ulaşıldı.

Doğan köyünde oturan Sariye İnal, kalp rahatsızlığı geçirince yakınları durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından Doğan köyüne güvenlik tedbirleri kapsamında 2 komando timi sevk edilirken, İnal'a ulaşmak için AFAD ve sağlık görevlileri harekete geçti.