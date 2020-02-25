İnsansız keşif uçağıyla hasta kurtarma operasyonu - Son Dakika
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İnsansız keşif uçağıyla hasta kurtarma operasyonu

7 saat önce

İnsansız keşif uçağıyla hasta kurtarma operasyonu SİİRT'in Pervari ilçesinde yolu kardan kapanan Doğan köyünde kalp rahatsızlığı geçiren Sariye İnal'a (51), insansız keşif uçağıyla (İKU) hava desteği sağlanarak 3 saatlik yol açma çalışmalarının ardından ulaşıldı.

İnsansız keşif uçağıyla hasta kurtarma operasyonu, System.String[]

İnsansız keşif uçağıyla hasta kurtarma operasyonu

SİİRT'in Pervari ilçesinde yolu kardan kapanan Doğan köyünde kalp rahatsızlığı geçiren Sariye İnal'a (51), insansız keşif uçağıyla (İKU) hava desteği sağlanarak 3 saatlik yol açma çalışmalarının ardından ulaşıldı.

Doğan köyünde oturan Sariye İnal, kalp rahatsızlığı geçirince yakınları durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından Doğan köyüne güvenlik tedbirleri kapsamında 2 komando timi sevk edilirken, İnal'a ulaşmak için AFAD ve sağlık görevlileri harekete geçti.

Vali Ali Fuat Atik'in de girişimiyle insansız keşif uçağı tarafından hava desteği sağlanarak, yoğun kar yağışı nedeniyle kapalı olan köy yolu, karla mücadele ekiplerinin 3 saatlik çalışmasıyla ulaşıma açıldı. Karla mücadele ekipleriyle birlikte köye gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından İnal, ambulansla Pervari Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan İnal'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Pervari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 11:54 Kaynak: DHA
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