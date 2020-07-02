"İnsansız mini tank" için seri üretim imzası - Son Dakika

"İnsansız mini tank" için seri üretim imzası

ASELSAN ile Katmerciler arasında imzalanan seri üretim sözleşmesi doğrultusunda "insansız mini tank" olarak da adlandırılan silahlı insansız kara araçları, 2021'de Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilecek.

ASELSAN ile Katmerciler arasında imzalanan seri üretim sözleşmesi doğrultusunda "insansız mini tank" olarak da adlandırılan silahlı insansız kara araçları, 2021'de Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilecek.

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Katmerciler'den yapılan açıklamaya göre, dünyada çok az ülkede bulunan insansız kara araçlarının Türkiye'deki ilk paletli örneği, ASELSAN ile Türk Silahlı Kuvvetlerine kazandırılacak. ASELSAN'ın yükleniciliğinde hayata geçirilecek proje, yerli olma özelliğine sahip ve muadilleri arasında üstün özelliklerle ön plana çıkıyor.

ASELSAN ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı arasında imzalanan silahlı sınıf insansız kara aracı temin sözleşmesi kapsamında, seri üretimine başlanacak silahlı insansız kara aracının uzaktan kumanda iletişim alt yapısı dahil tüm altyapı platformu Katmerciler tarafından geliştirildi.

Araç, keşif, gözetleme, hedef tespiti yapabilen, üzerine silah ve gözetleme sistemleri dahil ihtiyaç duyulan her türlü sistemin takılabildiği, uydu bağlantısı üzerinden uzaktan kontrol edilip yönetilebilen, otonom olarak kullanılabilme özelliğine sahip, zorlu yol, arazi ve iklim şartlarında üstün hareket kabiliyetine sahip dünyanın en önde gelen platformlarından biri olacak.

ASELSAN ile Katmerciler arasında imzalanan seri üretim sözleşmesi gereğince "insansız mini tank" olarak da adlandırılan silahlı insansız kara araçları, 2021'de Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilmeye başlanacak.

İnsansız kara araçlarının gelecekte büyük önem taşıyacağı stratejik öngörüsünden hareketle uzun yıllardır bu alana yönelik Ar-Ge çalışmaları yürüten Katmerciler, ilk olarak Uzaktan Kumandalı Atış Platformu'nu (UKAP) geliştirdi ve sektöre sundu.

Ardından sınır gözetleme, lojistik destek, büyük top konulacak araç gibi farklı insansız araç versiyonları tasarlayan Katmerciler, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları doğrultusunda ASELSAN ile uzun süren ortak bir çalışmayla silahlı insansız kara aracı özgün tasarımını geliştirdi.

"İlk olmanın gururunu yaşıyoruz"

Katmerciler İcra Kurulu Başkan Vekili Furkan Katmerci, temin sözleşmesinin imzalanmasının ardından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ihtiyaçları doğrultusunda insansız kara aracı konseptini 5 yıl önce gündeme getirdiklerini belirterek, bu konseptin ilk örneği olan UKAP'ı 3 yıl önce tanıttıklarını aktardı.

UKAP'ın büyük beğeni kazandığını vurgulayan Katmerci, o günden bu yana kara kuvvetlerinin ihtiyaçları doğrultusunda bu aracı sürekli geliştirdiklerini, gelinen noktada UKAP'ın üst donanımlarıyla birlikte bir "insansız mini tanka" dönüştüğünü ifade ederek, şöyle devam etti:

"Savunma sanayisinde, muhtemel çatışma ortamlarında askeri personele yönelik yaşamsal tehditleri minimuma indirmek esastır. Bu çerçevede, özellikle son yıllarda tüm dünyada, kara, hava ve deniz kuvvetlerinde insansız silah sistemlerine bir yönelim yaşanıyor. Uzaktan kumandalı sistemlerle, askerinizi koruma altında tutarken olası tehditleri uzaktan savuşturma ve etkisiz hale getirme imkanına sahip oluyorsunuz.

Ülkemizde yerli kaynaklarla geliştirilen Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA), bu konseptin hava gücündeki son derece başarılı, dünya ölçeğinde dikkat çeken bir örneğidir. Katmerciler olarak bu konseptin kara kuvvetlerindeki taşıyıcısı olmayı hedefledik ve projeyi bugün seri üretime geçecek bir noktaya getirdik. İnsansız kara araçlarımız da SİHA'larımız gibi dünya ölçeğinde ilgi uyandıracak, başka orduların da edinmek isteyecekleri öncü nitelikli araçlar olacak. Türk ordusu, havadan sonra karada da uzaktan komuta edilebilen insansız savunma araçlarıyla gücüne güç katmış olacak."

Katmerci, Türkiye'nin teknoloji lideri şirketlerinden ASELSAN'la yürüttükleri çalışmalar sonunda, Kara Kuvvetlerine uzaktan kumandalı ilk insansız kara aracını kazandırmanın gururunu yaşadıklarının altını çizerek, "Dünyada pek çok ülke güçlü ordulara sahip olmalarına rağmen insansız kara araçları teknolojisine sahip ülke sayısı çok sınırlı. Dünyadaki muadillerinden daha üstün olan bu araçla Türkiye, bu segmentte öne çıkan sayılı ülkelerden birisi olacak. Bunlar hem Katmerciler hem ülkemiz adına gurur verici adımlar." ifadelerini kullandı.

Geniş kullanım seçeneğine sahip

Yerli ve Türk mühendisliği ürünü insansız kara aracı, her türlü arazi ve yolda üstün performans sergileyebiliyor.

Zırh opsiyonu bulunan araç, uydu bağlantısıyla çok uzak mesafelerden kontrol edilebiliyor. Uzaktan kumanda birimiyle ise yakın alanda tüm fonksiyonlarıyla yönetilebiliyor. Çeşitli silah sistemlerinin monte edilebildiği platform, hareketli halde ve meyilli arazide atış ve yüksek isabet imkanı sunuyor.

Araç, ASELSAN tarafından geliştirilen Sarp Dual Uzaktan Komutalı Stabilize Silah Sistemi'yle hedefi otomatik olarak tespit ve imha edebilecek. Araç, çok düşük termal iz özelliği taşıyor. Gece-gündüz, zorlu hava şartlarında ve iklimde kullanıma uygun olan aracın, elektrikli ve hibrit model seçenekleri bulunuyor.

Platform, ağır ve hafif silahlara sahip silah istasyonu, keşif gözetleme aracı, hasta ve yük taşıma aracı ve çıkartma operasyonlarına yardımcı görev alabilecek konfigürasyonlarıyla kullanıcıya geniş seçenekler sunuyor.

Üç ton yüklü ağırlık kapasitesine sahip araç, kompakt ebatına rağmen üst sınıf zırhlı araçlarda bulunan bütün zorlu performans ve arazı testlerinin tamamını başarıyla yerine getirebiliyor.

Can kurtaracak

Çatışma bölgesindeki ilerleme veya sahil çıkartma operasyonlarında ilk ateş sırasında ön planda kullanılabilen araç, yaralıların tahliyesi sırasında susturma atışı yaparak, kritik noktalara mevzilenmiş unsurların mevzilerden çıkarılması sırasında yoğun atış altında karşı atış gerçekleştirerek can kayıplarının azaltılmasında önemli rol oynuyor.

Zorlu arazi koşullarında ağır yüklerin taşınmasında yardımcı olan araç, düşman tehdidi altında olan bölgelerden geçen lojistik hatlarda kullanılarak can güvenliğini artırıp personel ihtiyacını azaltıyor.

Araç, sahip olduğu kamera sistemleri sayesinde, düşman unsurların tespiti ve operasyon sahasının keşfi için önemli verileri, düşük siluet ve termal izi sayesinde can kaybı olmadan toplayabiliyor.

Araç, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 13:09 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 'İnsansız mini tank' için seri üretim imzası - Son Dakika Ekonomi

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