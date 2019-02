İnsansız Otomobilleri Türkiye Yapabilecek Güce Erişti"

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, yerli otomobil projesine ilişkin, "Artık insansız hava araçlarını yaptığımız bu süreçte insansız otomobilleri Türkiye yapabilecek güce erişti. Bunun altyapısı var. İnşallah yeni üretmeye çalıştığımız otomobilimizde biz gerçekte yürüyen bir bilgisayarı yapmaya gayret ediyoruz." dedi.Büyükdede, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Salonu'nda düzenlenen "Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Ar-Ge Proje Pazarı ve Bilecik OSB 'leri Toplantısı"nda, gençliğin çok aktif olduğunu söyledi.Gençlere uygun altyapıyı kurmak zorunda olduklarını belirten Büyükdede, şöyle konuştu:"Artık yeni yapılan dönemde otomobil fabrikalarımız olsun, beyaz eşya tesislerimiz olsun, elektrik elektronik tesislerimiz olsun hepsi mekanik üretim kadar onun yanında endüstri 4.0'a uygun yazılımların yapıldığı uygun platformları üretmek en büyük hedef haline geldi. Çok şükür bugün çok hızlı yol alıyoruz. Daha düne kadar 3D cihazların yazılımının yapılması çok zor bir iş gibi görünürken neredeyse şimdi her öğrencimiz yapabilir hale geldi ve orada parça üretir hale geldik. Yazılımı da Türkiye ve gençlik bu işi sevdi. Bizim dönemimizin gençliği gibi değil, yeni gençlik aktif. Bu yeni gençliğin yapısına uygun altyapıyı kurma görevimiz var. Yeni gençlik çok dinamik.""Dışında bir teneke var ama içi yürüyen bilgisayar"Büyükdede, Bilecik ziyaretinde daha önce bir programında, gazetecilerin kendisine yerli otomobil projesiyle ilgili sorular yönelttiğini hatırlattı.Otomobillerin bugünün teknolojisinde büyük değişime uğradığını vurgulayan Büyükdede, "Artık otomobil yok. Otomobilin dışında bir tane teneke kutu var ama teneke kutu değil, esas konu içinde yürüyen bilgisayar. Yeni dönem, mekanik bir şeyi üretmek değil, o mekaniğin içindeki teçhizatı, donanımı, bilişim teknolojilerini kullanarak dijitalleşmiş ortamda ekipman ve donanım üretmek anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, her şeyin uzaktan kumandalı hale geleceğini belirtti.Türkiye'nin, insansız hava araçlarını üretebildiği bu süreçte insansız otomobilleri de yapabilecek güce eriştiğine, bunun altyapısının oluştuğuna dikkati çeken Büyükdede, şunları kaydetti:"İnşallah yeni üretmeye çalıştığımız otomobilimizde biz gerçekte yürüyen bir bilgisayarı yapmaya gayret ediyoruz. Yani donanımlı, teçhizatlı, üstündeki yapısı, algılama teknikleri, sensörleri, motor teknolojisi, elektrikli araçlara hızla geçiş oldu. Deminden beri gazeteci arkadaşlar 'Nereye doğru gidiyor?' diye soruyorlar. Çok iyi bir yol aldığımızı söylemek istiyorum. Orada çok ciddi bir yazılım aşamasındayız. Aracın mekaniğini yapmak enteresan olmaktan çıktı artık Türkiye için en kolay işlerden bir tanesi. Oradaki donanım, ekipman birinci sıraya geçti."Büyükdede, programı kapsamında Şeyh Edebali Türbesi ve Tarih Şeridi'nin yanı sıra Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can AK Parti İl Başkanı Fikret Kocabıyık ve bazı fabrikaları da ziyaret etti.