İnsansız su altı aracı tasarladılar, Teknofest'te yarışacaklar - Son Dakika

İnsansız su altı aracı tasarladılar, Teknofest'te yarışacaklar

Teknofest'te yarışacaklar

ERZURUM - Erzurum Palandöken Gençlik Merkezi'nde lise grubu öğrencileri deneyap atölyesinde su altı aracı tasarladı.

Teknofest için proje hazırlığı yapan 8 kişilik liseli öğrenci grubu Palandöken gençlik Merkezi bünyesinde insansız denizaltı aracı geliştirdiler. Yaklaşık 30 bin TL'ye mal olan aracın geliştirilmesi ile bir çok alanda kullanılabileceği belirtiliyor.

Lise öğrencileri Asude Samancı, Samet Deniz, Senanur İspir, Muhammet Buğrahan Göker, Mehmet Akif Kırmacı, Muhammet Haktan İncesu, Esna Kumru ve Abdulkadir Elaldı Provezza adını verdikleri çalışmayı yüzme havuzunda test ettiler.

Danışmanları Ahmet Nuri Polat ve Ömer Çay öğrencilerinin çalışmasının gurur verici olduğunu belirtiler.

16 Eylül'de İstanbul'da yapılacak olan Teknofestte lise grubunda yarışacak olan gençler projenin geliştirilerek güvenlik alanında kullanabileceğini öngörüyor.

Öğrencilerden Muhammet Haktan İncesu, "Yarışmanın son aşamasındayız. 8 arkadaşımla 6 aydır bu proje üzerinde çalışıyoruz. Biraya gelmekte pandemi dolayısıyla zorlandık. Amacımız Erzurum'u en iyi şekilde temsil ederek derece elde edebilmek. İnsansız su altı aracı ilerde arama kurtarma çalışmalarında, güvenlik ve silahlı kuvvetlerimiz kullanabilir" diye konuştu.