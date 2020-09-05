İnsansız su altı aracıyla deniz altı haritası çıkarılacak - Son Dakika

İnsansız su altı aracıyla deniz altı haritası çıkarılacak

ZONGULDAK Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ortak projesi olan TÜBİTAK 1001 destekli insansız su altı aracı denizde ilk denemelerine başladı.

İnsansız su altı aracıyla deniz altı haritası çıkarılacak, System.String[]

ZONGULDAK Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ortak projesi olan TÜBİTAK 1001 destekli insansız su altı aracı denizde ilk denemelerine başladı. Çalışmanın tamamlanmasıyla denizlerde yapılması planlanan yapılar ve çalışmalar öncesi deniz dibinin haritalandırılması sağlanacak.

BEÜ yüksek lisans öğrencilerinin bitirme tezi olarak başlayan, TÜBİTAK 1001 destekli insansız su altı aracı projesinde son aşamaya gelinirken, Kozlu balıkçı barınağının bulunduğu alanda testlere başlandı. Çalışmanın tamamlanmasıyla denizlerde yapılması planlanan yapılar ve çalışmalar öncesi deniz dibinin haritalandırılması sağlanacak. Deniz dibi haritalandırılmasının önemini belirten BEÜ Mühendislik Fakültesi Geometrik Mühendisliği öğretim üyesi Prof. Dr. Hakan Kutoğlu, "Proje tamamlandığında balıkçı barınakları, limanlar, deniz içerisinde yer alan doğalgaz ve petrol boru hatlarının geçeceği yerlerin belirlenmesi ve tespit edilmesi, denizlerde kurulması planlanan doğalgaz ve petrol platformlarının kurulacağı yerlerin çok yüksek doğrultuda haritalandırılmasında kullanılabilecek" dedi.

İLK DENEMELER BAŞARILIProf. Dr. Hakan Kutoğlu projenin ODTÜ ile ortak gerçekleştirildiğini ifade ederek, "Şu anki koşullarda deniz üstü çalışmalarla ve yöntemlerle yapılan deniz dibi haritalama çalışmaları son derece güç oluyor. Deniz dibi topografyasının bozuk olduğu yerlerde tam bir resim ortaya koyamıyorsunuz. Bu nedenle bundan birkaç yıl önce ODTÜ ile bir çalışma başlattık. Bu çalışmada su üstünden kontrol edilebilen bir araç ile birlikte onun altına bağlanmış olan başka bir insansız araç ile senkronize bir şekilde deniz üstünden girilemeyen yerlere deniz dibinden ulaşarak oraların da detaylı haritasının çıkartılmasını gerçekleştirmek için ikili bir araç geliştirme çalışmalarına başladık. Bugün bu çalışmada araçlarımız ortaya çıkmış durumda. Bunun ilk denemelerini gerçekleştiriyoruz. Şu ana kadar başarılı gidiyor. Elde edilen deneyler kontrol edilecek. Su altı aracı su üstü aracına kablo ile bağlı. Gidilemeyen yerlere bu insansız araç ile gidebilmek mümkün olacak" diye konuştu.VERİ ALINAMAYAN YERLERDE EKSİKLİĞİ GİDERECEKKozlu Balıkçı Limanı'nda denemelerin devam ettiğini söyleyen Bülent Ecevit Üniversitesi Makine Mühendisliği'nde görevli öğretim üyesi Dr. Seda Kartal, şöyle konuştu: "TÜBİTAK 1001 destekli bir proje gerçekleştirdik. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin Elektrik ve Elektronik Mühendisliği ile geomatik mühendislikleri ile ortak yapılan bir projedir. 700 bin TL'lik bir destek almıştır TÜBİTAK'tan. Bu projede amaç şimdiye kadar tekne üzerine eklenen sonar ile yapılan su altı harita çalışmasını daha iyi ve doğru bir şekilde almaktır. Haritalandırma yapılırken teknelerin veya dalgıçların giremediği yerler vardı. Bazı yerlerde veri alınamadığı için haritalarımız eksik kalmaktadır. Hem bu eksikliği gidermek hem de daha doğru bir su altı haritası elde emek için insansız su altı aracımıza entegre ettiğimiz sonar ile verileri işleyerek su altı haritamızı daha doğru ve eksiksiz bir şekilde etmeyi planlamaktayız."

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak, Kozlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2020 14:05 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İnsansız su altı aracıyla deniz altı haritası çıkarılacak - Son Dakika

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