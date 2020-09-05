İnsansız su altı aracıyla deniz altı haritası çıkarılacak - Son Dakika

ZONGULDAK Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ortak projesi olan TÜBİTAK 1001 destekli insansız su altı aracı denizde ilk denemelerine başladı. Çalışmanın tamamlanmasıyla denizlerde yapılması planlanan yapılar ve çalışmalar öncesi deniz dibinin haritalandırılması sağlanacak.

BEÜ yüksek lisans öğrencilerinin bitirme tezi olarak başlayan, TÜBİTAK 1001 destekli insansız su altı aracı projesinde son aşamaya gelinirken, Kozlu balıkçı barınağının bulunduğu alanda testlere başlandı. Çalışmanın tamamlanmasıyla denizlerde yapılması planlanan yapılar ve çalışmalar öncesi deniz dibinin haritalandırılması sağlanacak. Deniz dibi haritalandırılmasının önemini belirten BEÜ Mühendislik Fakültesi Geometrik Mühendisliği öğretim üyesi Prof. Dr. Hakan Kutoğlu, "Proje tamamlandığında balıkçı barınakları, limanlar, deniz içerisinde yer alan doğalgaz ve petrol boru hatlarının geçeceği yerlerin belirlenmesi ve tespit edilmesi, denizlerde kurulması planlanan doğalgaz ve petrol platformlarının kurulacağı yerlerin çok yüksek doğrultuda haritalandırılmasında kullanılabilecek" dedi.