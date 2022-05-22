İnsansız yük taşıma robotu "AKİBA" seri üretime hazır - Son Dakika
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İnsansız yük taşıma robotu "AKİBA" seri üretime hazır

22.05.2022 11:10
İnsansız yük taşıma robotu "AKİBA" seri üretime hazır

Konya'da tasarım ve yazılımıyla Türk mühendisliği ürünü olan, insansız yük taşıma robotu "AKİBA"nın, seri üretimle endüstrideki yerini alması hedefleniyor.

Konya'da tasarım ve yazılımıyla Türk mühendisliği ürünü olan, insansız yük taşıma robotu "AKİBA"nın, seri üretimle endüstrideki yerini alması hedefleniyor.

Elektronik sektöründe AR-GE, yazılım ve tasarım alanlarında faaliyet gösteren bir şirket, endüstriyel üretimde teknolojinin payını artırmak için çalışma yürüttü.

Kent merkezinde, istihdam ettiği çeşitli branşlardaki 30 mühendisle insansız yük taşıma robotu üzerine çalışan şirket, 6 yıllık sürecin ardından "AKİBA" adı verilen insansız yük taşıma robotunu seri üretime hazır hale getirdi.

Firmanın yönetim kurulu başkanı Bahattin Düzgün, Konya'da bu ay düzenlenen Makine Teknolojileri Fuarı'nda sergilenen ürünü ile ilgili, AA muhabirine, geleceğin teknolojisinin insansız robotlar olacağı düşüncesiyle çalışmalar yaptıklarını söyledi.

"AKİBA"nın, iş yaşamını kolaylaştıracağına dikkati çeken Düzgün, şöyle konuştu:

"AKİBA'nın 100 ila 500 kilogram yük taşıma kapasitesiyle iki modeli görücüye çıktı. Robotumuz, alanı üç boyutlu tarama yaparak, etkileşimli ve herhangi bir kazaya mahal vermeden çalışacak şekilde dizayn edildi. Bunun yanında manuel, uzaktan kumandalı da seçenekleri mevcut. Tasarım ve yazılımıyla Türk mühendisliği ürünü. Aktif şekilde kullanılmaya başladı. Testleri bitti, bundan sonraki süreçte uluslararası arenaya çıkacak. Özellikle sanayi sektöründe yük taşımanın insansız ve güvenli şekilde yapılmasını sağlayacak. Maliyeti ve iş kazalarını minimize edecek, verimliliği de artıracak."

Tam şarjla 12 saat çalışabiliyor

Düzgün, robotun iki saat gibi bir süre ile hızlı şarj olma özelliğine sahip olduğunu, tam dolumda 12 saat çalışabildiğini söyledi.

Robotun, çalışacağı alanda üç boyutlu harita çıkardığını, bu taramada hareket alanında engele takılmadığını belirten Düzgün, şöyle devam etti:

"Hareketli ve durağan engelin etrafından çok hızlı şekilde hesaplamasını yaparak en kısa yolu hesap eder ve hedefe ulaşır. İnsanlar arada dolaşıyorsa, etrafından hızlı şekilde kaçınma hareketini yapar. Kaçabileceği yer yoksa da otomatik sistem kendini korumaya alır ve durur. Şu anda yük taşımada kullanılacak. Bunun önü açık. Ana kartını da farklı sektörlere pazarlamayı düşünüyoruz. Hedefimiz, dünyaya pazarlamak. Bundan sonra kademeli şekilde seri üretimini yapacağız. Maksimum 6 ay ile 1 yıl içinde Türkiye genelinde olacağız."

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Kaynak: AA

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