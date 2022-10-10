INSARAG uluslararası deprem tatbikatı başladı - Son Dakika
Üye Girişi

INSARAG uluslararası deprem tatbikatı başladı

10.10.2022 13:14

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Arama ve Kurtarma Danışma Grubu'nun (INSARAG) deprem tatbikatı başladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Arama ve Kurtarma Danışma Grubu'nun (INSARAG) deprem tatbikatı başladı.

INSARAG'ın, Afrika, Avrupa ve Orta Doğu Bölgesi (AEME) Deprem Müdahale Simülasyon Tatbikatı (ERE SIMEX), Ankara İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde gerçekleştiriliyor.

Tatbikat, Kalecik ilçesinin kuzeyinde 8 Ekim'de saat 09.00'da meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki deprem senaryosu üzerinden "Seviye 4" olarak yapılıyor.

"Arama kurtarma ekibi geldi, sesimi duyan var mı?"

Tatbikat kapsamında Kentsel Arama ve Kurtarma İstasyonu Eğitim İstasyonu'ndaki hafif hasarlı, ağır hasarlı ve tamamen yıkılmış binalardan oluşan alanda depremzede araması yapıldı.

Ekipler, enkaz altındaki canlı depremzedelere ulaşabilmek için, "Arama kurtarma ekibi geldi, sesi mi duyan var mı?" şeklinde seslendi. Daha sonra arama kurtarma köpekleri ve sismik-akustik dinleme cihazlarıyla arama yapıldı.

Olay yerindeki derin kuyular ve binaların üst katlarındaki depremzedelerin de kurtarılması için çalışıldı.

Yeri tespit edilenler enkaz altından sağ çıkarıldı.

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı da tatbikata ilişkin yerinde incelemek yaparak çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

2 hafta boyunca hazırlık yapıldı, 32 kuruluş katılıyor

Hazırlığı 2 hafta süren tatbikata 32 kamu kurum ve kuruluşu ile akreditasyonu bulunan sivil toplum kuruluşları katılıyor.

12 Ekim'e kadar sürecek tatbikatta, 279 kurtarma personeli, 57 araç ve 6 K9 arama kurtarma köpeği yer alıyor.

YORUMLAR
500
BM Türkiye Mukim Koordinatörü Rodrigez: 'Türkiye'nin afetle mücadeledeki ilerlemesi şaşırtıcı' BM Türkiye Mukim Koordinatörü Rodrigez: 'Türkiye'nin afetle mücadeledeki ilerlemesi şaşırtıcı' Soylu: 'Büyük depremlerde dünyada ciddi bir kapasite eksikliği söz konusudur' Soylu: 'Büyük depremlerde dünyada ciddi bir kapasite eksikliği söz konusudur'
Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel INSARAG uluslararası deprem tatbikatı başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:21 Kadıköy'de yaşanan patlamanın "doğal gaz" kaynaklı olduğu açıklanmıştı! Patlama "terör" yönünden incelenecek
13:08 Kremlin Sözcüsü Peskov: Putin ve Erdoğan, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna görüşmesine ev sahipliği teklifini görüşebilir
13:01 İBB'den uyuşturucu bulunan cenaze nakil aracıyla ilgili açıklama: Cenazeleri taşıyan Platform Turizm Taşımacılık ile 2018'de ihale yapılmıştır
13:02 İtfaiye aracının kapısından inen bikinili kadın, ABD'de ortalığı karıştırdı
12:32 ABD'den vatandaşlarına Ukrayna uyarısı: Derhal terk edin
12:29 Suudi patrondan akılalmaz işkence! Yeni doğum yapan kadına köpekleri emzirtti
12:28 Belarus da savaşa dahil oluyor! Lukaşenko ile Putin ortak bir bölgesel askeri birlik oluşturulması konusunda anlaşma sağladı
12:18 Bakan Nureddin Nebati işsizlik oranlarını değerlendirdi: 2014'ten bu yana en düşük seviyede
12:18 Evin mutfağını kazan İngiliz aile hazine buldu! Altınlar müzayede satıldı
11:09 Antalya'da Noel Baba Kilisesinde yeni keşifl! Kutsal Kabir Kilisesi'ndeki mimariyle aynı olduğunu belirlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2022 13:47:08. #1.13#
SON DAKİKA: INSARAG uluslararası deprem tatbikatı başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement