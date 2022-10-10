INSARAG uluslararası deprem tatbikatı başladı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Arama ve Kurtarma Danışma Grubu'nun (INSARAG) deprem tatbikatı başladı.

INSARAG'ın, Afrika, Avrupa ve Orta Doğu Bölgesi (AEME) Deprem Müdahale Simülasyon Tatbikatı (ERE SIMEX), Ankara İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde gerçekleştiriliyor.

Tatbikat, Kalecik ilçesinin kuzeyinde 8 Ekim'de saat 09.00'da meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki deprem senaryosu üzerinden "Seviye 4" olarak yapılıyor.

"Arama kurtarma ekibi geldi, sesimi duyan var mı?"

Tatbikat kapsamında Kentsel Arama ve Kurtarma İstasyonu Eğitim İstasyonu'ndaki hafif hasarlı, ağır hasarlı ve tamamen yıkılmış binalardan oluşan alanda depremzede araması yapıldı.

Ekipler, enkaz altındaki canlı depremzedelere ulaşabilmek için, "Arama kurtarma ekibi geldi, sesi mi duyan var mı?" şeklinde seslendi. Daha sonra arama kurtarma köpekleri ve sismik-akustik dinleme cihazlarıyla arama yapıldı.

Olay yerindeki derin kuyular ve binaların üst katlarındaki depremzedelerin de kurtarılması için çalışıldı.

Yeri tespit edilenler enkaz altından sağ çıkarıldı.

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı da tatbikata ilişkin yerinde incelemek yaparak çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

2 hafta boyunca hazırlık yapıldı, 32 kuruluş katılıyor

Hazırlığı 2 hafta süren tatbikata 32 kamu kurum ve kuruluşu ile akreditasyonu bulunan sivil toplum kuruluşları katılıyor.

12 Ekim'e kadar sürecek tatbikatta, 279 kurtarma personeli, 57 araç ve 6 K9 arama kurtarma köpeği yer alıyor.