İnşat işçisine bağıran müteahhit, saniyeler sonra yıkılan duvarın altında kaldı! O anlar kameralarda - Son Dakika
Üye Girişi

İnşat işçisine bağıran müteahhit, saniyeler sonra yıkılan duvarın altında kaldı! O anlar kameralarda

30.12.2022 09:36

Bir inşaatta kaydedilen görüntüler izleyenleri dehşete düşürdü. Yıkım işlemi yapan bir işçiye sert şekilde bağıran müteahhit, saniyeler sonra işçinin yıktığı duvarın altında kaldı. Bu esnada alanda bulunanlar büyük bir korku yaşadı.

Bir inşaat alanında kaydedilen görüntüler sosyal medyada viral oldu. Söz konusu görüntülerde inşaattın müteahhidinin yıkım işlemi gerçekleştiren işçiye doğru bağırarak koştuğu görüldü. Ancak dikkatsiz müteahhit, saniyeler sonra işçinin yıktığı duvarın altında kaldı.

GÜVENLİK ÖNLEMİ SIFIR

Söz konusu görüntülerde, inşaat ortamı olmasına rağmen, hiç kimsenin güvenlik önlemi almadığı görüldü.

Sosyal medyada görüntüye yorum yapan insanların bir kısmı işçinin hatalı olduğunu savunurken, bir diğer kısmı ise müteahhittin hatalı olduğu konusunda birleşti.

YORUMLAR
500

Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam İnşat işçisine bağıran müteahhit, saniyeler sonra yıkılan duvarın altında kaldı! O anlar kameralarda - Son Dakika


Son Dakika
12:00 Armağan Çağlayan'ın "Beni aramadı" diye sitem ettiği Ayta Sözeri'den yanıt geldi: Bu kadar değerli miymişim onun için
11:52 Öz kızını boğarak öldüren anneye son sözleri soruldu, sadece iki cümle söyledi
11:53 Futbolcu Pele'nin ölümünden sonra Brezilya'da 3 günlük ulusal yas ilan edildi
11:51 Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu: İmamoğlu ya da Yavaş mutlaka kazanır demek cahilce, Erdoğan buldozer gibi ezip geçer
11:47 Acun Ilıcalı yine En Etkili 500 İş İnsanı listesine girdi
11:30 Şenol Güneş "Ozan Tufan sizi aradı mı?" sorusuna verdiği esprili yanıtla salonu kahkahaya boğdu
11:16 Bakan Nebati açıkladı: Çalışanların ödeyeceği vergi azaldı, yemek ve yol parası ücretlerinde artış yapıldı
11:07 ABD ve Çin arasında havada korku yaratan restleşme! Savaşı uçağı 6 metre yakınlaştı
11:07 Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş'ın "800 dönüm yerim var" sözleri büyük tartışma yarattı
11:00 Kahramanmaraş'ta fenomen oldu! Türk bayrağını öpen kediye beğeni yağdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2022 12:58:23. #1.11#
SON DAKİKA: İnşat işçisine bağıran müteahhit, saniyeler sonra yıkılan duvarın altında kaldı! O anlar kameralarda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement