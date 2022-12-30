İnşat işçisine bağıran müteahhit, saniyeler sonra yıkılan duvarın altında kaldı! O anlar kameralarda

Bir inşaat alanında kaydedilen görüntüler sosyal medyada viral oldu. Söz konusu görüntülerde inşaattın müteahhidinin yıkım işlemi gerçekleştiren işçiye doğru bağırarak koştuğu görüldü. Ancak dikkatsiz müteahhit, saniyeler sonra işçinin yıktığı duvarın altında kaldı.

GÜVENLİK ÖNLEMİ SIFIR

Söz konusu görüntülerde, inşaat ortamı olmasına rağmen, hiç kimsenin güvenlik önlemi almadığı görüldü.

Sosyal medyada görüntüye yorum yapan insanların bir kısmı işçinin hatalı olduğunu savunurken, bir diğer kısmı ise müteahhittin hatalı olduğu konusunda birleşti.