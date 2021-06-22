İnşatta bulunan 'örümcek maymunu' Kayseri'de korumaya alındı - Son Dakika

ORDU'nun Ünye ilçesinde 6 gün önce inşaatta çenesinden yaralı bulunan, nesli tükenme tehlikesi altındaki 8 aylık 'örümcek maymunu' Kayseri'deki Hayvanat Bahçesi'nde koruma altına alındı.

Ünye'nin Atatürk Mahallesi'nde bir sokakta inşaat 6 gün önce maymun görenler ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve Doğa Koruma Milli Parklar Ünye Şefliği ekipleri sevk edildi. İnşaatta arama yapan ekipler, maymunu yakalayarak veterinere götürdü. Yapılan sağlık kontrolünde maymunun çenesinden yaralandığı belirlendi. Nesli tükenme tehlikesindeki, ev ortamında bakılması ve beslenmesi yasak olan örümcek maymunun 8 aylık olduğu tespit edildi. Yapılan görüşmelerle örümcek maymunu için en uygun hayvanatt bahçesinin Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne ait hayvanat bahçesi olduğuna karar verildi. Maymun yapılan tedavisinin ardından Kayseri'de Anadolu Harikalar Diyarı içinde bulunan Hayvanat Bahçesi'ne getirildi. Sağlık durumu iyi olan örümcek maymunu, bundan sonraki yaşamını Kayseri'de sürdürecek.