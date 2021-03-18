İnşatta çalışan işçi iskelen düşerek yaralandı - Son Dakika

İnşatta çalışan işçi iskelen düşerek yaralandı
18.03.2021 19:58
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde tadilatta olan binada iskeleden düşerek yaralan işçi hastaneye kaldırıldı.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde tadilatta olan binada iskeleden düşerek yaralan işçi hastaneye kaldırıldı.
Olay, Pamukkale ilçesi 15 Mayıs Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; binada tadilat çalışması yapılan inşatta çalışan 32 yaşındaki Volkan P., iskeleden düştü. Arkadaşları yardımına koşarak kendi imkanları ile Denizli Devlet Hastanesine kaldırdı. İşçi Volkan P'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Bölgeye gelen polis ekipleri inşatta incelemelerde bulundu.
Olay ile ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - DENİZLİ
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