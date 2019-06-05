Son Dakika Haberleri: İnşatta mahsur kalan kedi kurtarıldı
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İnşatta mahsur kalan kedi kurtarıldı

1 saat önce

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde inşaat alanında mahsur kalan yavru kedi için kurtarma operasyonu düzenlendi.

İnşatta mahsur kalan kedi kurtarıldı, System.String[]
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde inşaat alanında mahsur kalan yavru kedi için kurtarma operasyonu düzenlendi.

Arama Kurtarma Teşkilatı (AKUT) Tekirdağ ekibi bir kedinin inşaat alanında mahsur kaldığı ihbarları üzerine harekete geçti. Olay yerine kısa sürede gelen AKUT Tekirdağ ekibi Süleymanpaşa ilçesinde bir inşaat alanında mahsur kalan yavru kedi için kurtarma operasyonu başlattı. Yapılan başarılı çalışmalarla mahsur kalan kedi kurtarılarak koruma altına alındı. - TEKİRDAĞ
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 02:32 Kaynak: İHA
Süleymanpaşa, Tekirdağ, 3. Sayfa
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