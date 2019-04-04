Son Dakika Haberleri: İnşatta Yağma, Gasp ve Yaralama

İnşatta Yağma, Gasp ve Yaralama

1 saat önce

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yağma, gasp, kasten yaralama olayına karışan 3 çocuk yakalandı.

İnşatta Yağma, Gasp ve Yaralama, System.String[]
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yağma, gasp, kasten yaralama olayına karışan 3 çocuk yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'ya bağlı Zafer Mahallesi'nde bir inşaat alanında 4 erkek şahsın kendisine bıçak çekerek darp ettiğini söyleyen E.K. şahısların cep telefonunu, 40 TL para ile inşaattan kablo alarak inşaattan ayrıldıklarını belirtip şikayetçi oldu. Şikayet üzerine Süleymanpaşa Araştırma Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlattı.

Polis ekiplerince yapılan araştırmalarda, yaşları 17 ile 15 arasında değişen S.Ç, C.P.G. ve H.P. isimli çocuklar yakalanarak Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Polis ekipleri olaya karışan diğer şahsın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 12:11 Kaynak: İHA

Süleymanpaşa, Tekirdağ, 3. Sayfa
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