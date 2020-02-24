İnşattaki temel kayması nedeniyle 2 bina mühürlendi - Son Dakika

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir inşaatın temel kazısı sırasında meydana gelen toprak kayması sonucu inşaat çevresinde bulunan 2 bina tedbir amacıyla mühürlendi.



Olay, saat 17.00 sıralarında Darıca Fevzi Çakmak Mahallesi Altun Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Altun Sokak'ta devam eden bir inşaat çalışması sırasında perde beton demirlerinin döşendiği esnada toprak kayması meydana geldi. Kayma sırasında 1 işçi kaçmaya çalışırken düşerek yaralandı. Olay sonrasında bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve zabıta ekipleri geldi. Kayma alanındaki 2 bina için ise tedbir amacıyla boşaltılma kararı verildi. Yaralanan işçi, ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Yaşanan olayda bölgede bulunan binalarda hasar meydana gelmedi. Ekipler toprak kaymasının yaşandığı alanda olası bir facianın yaşanmaması için çalışma başlattı. İş makineleri kazı alanında çalışmalarını sürdürürken, güvenlik amaçlı alanda bulunan 2 binadaki 4 daire ekipler tarafından mühürlendi. - KOCAELİ