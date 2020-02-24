İnşattaki temel kayması nedeniyle 2 bina mühürlendi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İnşattaki temel kayması nedeniyle 2 bina mühürlendi - Son Dakika

İnşattaki temel kayması nedeniyle 2 bina mühürlendi

6 saat önce

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir inşaatın temel kazısı sırasında meydana gelen toprak kayması sonucu inşaat çevresinde bulunan 2 bina tedbir amacıyla mühürlendi.

İnşattaki temel kayması nedeniyle 2 bina mühürlendi, System.String[]

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir inşaatın temel kazısı sırasında meydana gelen toprak kayması sonucu inşaat çevresinde bulunan 2 bina tedbir amacıyla mühürlendi.


Olay, saat 17.00 sıralarında Darıca Fevzi Çakmak Mahallesi Altun Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Altun Sokak'ta devam eden bir inşaat çalışması sırasında perde beton demirlerinin döşendiği esnada toprak kayması meydana geldi. Kayma sırasında 1 işçi kaçmaya çalışırken düşerek yaralandı. Olay sonrasında bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve zabıta ekipleri geldi. Kayma alanındaki 2 bina için ise tedbir amacıyla boşaltılma kararı verildi. Yaralanan işçi, ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Yaşanan olayda bölgede bulunan binalarda hasar meydana gelmedi. Ekipler toprak kaymasının yaşandığı alanda olası bir facianın yaşanmaması için çalışma başlattı. İş makineleri kazı alanında çalışmalarını sürdürürken, güvenlik amaçlı alanda bulunan 2 binadaki 4 daire ekipler tarafından mühürlendi. - KOCAELİ

Fevzi Çakmak Mahallesi, Kocaeli, Darıca, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 07:28 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

17 yaşındaki genç, annesine şiddet uygulayan babasını öldürdü
Isparta'da kaybolan 3 liseli kız, Denizli'de otostopla bindikleri araçta görüntülendi Ceren Damar'ın katilinin avukatı skandal sözlerini savundu: Vicdanım çok rahat FETÖ sebebiyle meslekten ihraç edilen adam, karısını öldürdü ancak "akıl sağlığı yerinde olmadığı için" ceza almadı

Son Dakika Haberleri
23:22 Soylu'nun Arka Sokaklar paylaşımı sosyal medyayı salladı: Eyvallah Rıza Baba
21:42 Biricik Suden'in fotoğrafını kendisine aitmiş gibi paylaşan Harika Avcı, sosyal medyanın diline düştü
21:41 Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş'tan alkışlanan hareket! İlik nakli olan minikler için kan bağışladılar
20:30 Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin bebeğinin cinsiyeti belli oldu
20:10 Can Yaman İtalya'da canlı yayına çıktı, programın reytingleri rekor kırdı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2020 02:06:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İnşattaki temel kayması nedeniyle 2 bina mühürlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]