İnşattan düşen şahıs yaralandı
37 dakika önce
Samsun'un Bafra ilçesinde inşaatın birinci katından düşen şahıs yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 02:39 Kaynak: İHA
Samsun'un Bafra ilçesinde inşaatın birinci katından düşen şahıs yaralandı.
Olay, İshaklı Mahallesi Tohtamış Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Turcan Hasanoğlu(48) isimli şahıs inşaatın birinci katından dengesini kaybederek yere düştü. Yaralan şahıs olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN
Meteorolojiden uyarı: Sıcaklık pazar günü 40 dereceye kadar çıkacak Canice öldürülen Emine Bulut'un kardeşi: Bunların hakkı idamdır Cani koca, öldürdüğü eşini kıyma makinesiyle parçalayıp çöpe attı! 5 araç ve ekip otosuna çarpan alkollü sürücü: Otomobillere çarpmadım, onları öptüm