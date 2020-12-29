Insha Ventures 2021'de Fintech dünyasına yenilikler getirecek - Son Dakika

Insha Ventures 2021'de Fintech dünyasına yenilikler getirecek

29.12.2020 12:39
Insha Ventures 2021'de Fintech dünyasına yenilikler getirecek, System.String[]

Finansal teknolojiler (Fintech) geliştirmek amacıyla Albaraka Türk Katılım Bankası'nın bir iştiraki olarak kurulan Insha Ventures, geliştirdiği finansal teknolojilerle tamamen dijital odaklı bir yapı altında çalışmalarını ilerletti.

Finansal teknolojiler (Fintech) geliştirmek amacıyla Albaraka Türk Katılım Bankası'nın bir iştiraki olarak kurulan Insha Ventures, geliştirdiği finansal teknolojilerle tamamen dijital odaklı bir yapı altında çalışmalarını ilerletti.

Insha Ventures açıklamasına göre, Fintech girişim kurucusu olarak faaliyetlerine başlayan ve Albaraka Türk tarafından hayata geçirilen Insha Ventures, 2020 yılı Ağustos ayında Fintech ekosistemini büyütmek için yola çıktı.

Insha Ventures çatısı altındaki bütün ürünler, banka şubesi ve ATM'ler üzerinde gerçekleşen yoğunluğu kaldırma ve dijital kolaylıklar sunma konularına odaklanıyor.

Insha Ventures bünyesinde bulunan ve Avrupa'nın ilk "Etik Dijital Bankacılık Hizmeti" olan insha, finansal teknoloji şirketi olan solarisBank AG'nin altyapısı üzerine inşa edildi. Almanya'da hizmet veren bir dijital bankacılık uygulaması olan insha, 2020 yılı içerisinde çalışmalarına devam etti ve 40 binin üzerinde kullanıcı sayısına ulaştı.

Modüler bir yapı ile kıta Avrupa'sında katılım bankacılığı hizmetleri verecek bir ürün olarak hayata geçirilen insha, bu hizmetle Avrupa'daki Müslüman ve Türk vatandaşlar için sosyo-finansal bir çözüm getirmeyi hedefliyor.

2021'de Avrupa'da 7 farklı ülkede daha hizmet verme çalışmalarına başlayan insha, bu doğrultuda 240 milyon TL değerlemeyle 24 milyon TL yatırım aldı.

Insha Ventures bünyesinde bulunan bir diğer önemli marka Alneo, 21 farklı bankanın kredi kartıyla işlem yapılabilen, QR Kod, SMS, e-mail ve kredi kartı görüntüleme gibi çeşitli şekillerde ödeme alan bir uygulama. 2020 yılında 20 bine yakın müşteriye ve 200 milyondan fazla işlem hacmine ulaşan Alneo, Türkiye'nin ilk yapay zeka destekli kolay ve hızlı ödeme platformlarından birisi oldu.

Alneo tüm banka ve kredi kartlarına taksit imkanı sunuyor

Fintech'lerin bankacılık dünyasından en çok pay almaya çalıştığı alan olan POS dünyası için yenilikçi ve sorunsuz bir çözüm üreten Alneo, fiziki pos cihazı ve rulosu gibi materyalleri ortadan kaldırmanın yanı sıra tüm banka ve kredi kartlarına da taksit imkanı sunuyor.

Bu teknoloji ile Alneo, hem yeni müşteri kazanımına olanak sağladı hem de Albaraka'nın POS yapısını daha özgür bir hale getirmiş oldu. Bugüne kadar 85 bin işlem gerçekleştirilirken toplamda 225 milyon TL finansal hacme ulaşan uygulama, orta vadede ödeme alan tüm gerçek ve tüzel kişilerin kullanabileceği şekilde yaygınlaşmayı hedefliyor.

Insha Ventures, 2021 yılında faaliyetlerine devam edecek olan insha ve Alneo dışında açık bankacılık işlemleri servisleri olan APIConnect, uzaktan müşteri edinme platformu KimlikBasit, mağazaların finansal hizmet noktasına gelmesini sağlayan NakitBasit, dijital senet tahsilat platformu SEMOSİS, dijital tahsilat platformu Kozmos ve e-ticaret işletmeleri, bireysel kullanıcılar ve pazar yerleri için sanal pos ve yenilikçi ödeme çözümleri sunacak olan PosBasit ürünlerinin planlamalarını gerçekleştirdi ve altyapılarını kurmaya başladı.

2021 yılında da Insha Ventures, altyapısını tamamlamak üzere olduğu projelerinin iyi başlangıçlar yapması, iyi konumlara gelmesi için çaba gösterecek. Mevcutta faaliyet gösteren ürünleri için dijital dönüşüm alanında yenilikçi çözümler üretecek olan Insha Ventures, bu alanı destekleyecek olan Bayi Altyapı Tahsilat Yönetimi Platformu ve Varlık Yönetimi Platformu gibi projelerin de hazırlıklarını yapıyor.

"Hiç girilmemiş fintech dikeylerine girerek yol açma fonksiyonumuzu yerine getireceğiz"

Insha Ventures Üst Yöneticisi (CEO) Yakup Sezer, faaliyetlerine ilişkin, "2020 gibi zor ve sıkıntılı bir seneyi geride bırakıyoruz. Bu süreçte elimizden geldiğince özverili bir biçimde çalıştık ve sağlığımızı ön planda tutacak projelerin çalışmalarını gerçekleştirdik. 2021 yılında da Insha Ventures olarak, aynı azimle ve aynı kararlılıkla finansal teknolojiler geliştirmeye, insanların hayatlarına dokunmaya devam edeceğiz. Daha önce hiç girilmemiş fintech dikeylerine girerek yol açma fonksiyonumuzu yerine getireceğiz. İş birliğine olan inancımız sebebi ile çok sayıda yeni e-para, ödeme kuruluşu ve banka ile sürpriz iş birliklerine gideceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Katılım Bankası, Albaraka Türk, Türk Lirası, Banka, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Insha Ventures 2021'de Fintech dünyasına yenilikler getirecek - Son Dakika


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