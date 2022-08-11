Spider-Man Remastered ön yüklemeye açıldı

Insomniac Games'in Twitter hesabından yaptığı duyuru ile Spider-Man Remastered'ın ön yüklemesinin kullanıcılara ulaştığı bildirildi.
Steam ve Epic Games aracılığıyla PC kullanıcılarıyla buluşacak olan Spider-Man Remastered'ın ön yüklemesi açıldı. 12 Ağustos Cuma günü saat 18.00'de çıkış yapacak olan Spider-Man Remastered'ı Steam ve Epic Games üzerinden ön yüklemesini yapabilirsiniz.
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Insomniac Games'in Twitter hesabından yaptığı açıklama ile "Unutmayın: Bugün oyunu önceden yükleyebilirsiniz! Geç kalmayın, hazır olun!" sözlerine yer vermesinin ardından Spider-Man Remastered'ı ön sipariş veren kullanıcılar oyunu 1 gün erkenden bilgisayarlarına indirebilirler ve oyun 12 Ağustos'ta oynanabilir hale geldikten sonra direkt oyuna girerek tadını çıkarabilirler.
Marvel iş birliği ile Insomniac Games tarafından geliştirilen ve Nixxes Software tarafından PC'ye optimize edilen PC için Marvel's Spider-Man Remastered, Marvel'ın New York şehrindeki büyük suçlarla ve simgesel kötü karakterlerle savaşan, deneyimli bir Peter Parker'ı tanıtıyor. Aynı zamanda Marvel'ın New York şehrinin kaderini omuzlarında taşıyan Peter, karmakarışık kişisel hayatı ile kariyerini dengede tutmak için mücadele ediyor.
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