Spider-Man Remastered'ın Türkiye'deki açılış saati belli oldu - Son Dakika
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Spider-Man Remastered'ın Türkiye'deki açılış saati belli oldu

10.08.2022 10:08
Spider-Man Remastered'ın Türkiye'deki açılış saati belli oldu

Insomniac Games'in Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Marvel's Spider-Man Remastered'ın dünya çapındaki açılış saatlerini paylaştı. Spider-Man Remastered'ı satın alan oyuncular 18.00'den itibaren oyuna giriş yapabilecekler.

İlk olarak PlayStation'a özel duyurulan Spider-Man Remastered 2018'de PlayStation 4 için çıkış yaptı. Lansmanından 4 yıl sonra ise PC kullanıcıları ile Steam ve Epic Games'te buluşacak Spider-Man Remastered'ın açılış saatleri duyuruldu.

SPIDER-MAN REMASTERED TÜRKİYE'DE SAAT KAÇTA AÇILACAK?

Insomniac Games'in Twitter'dan yaptığı Spider-Man Remastered açılış saatlerinde oyunun 12 Ağustos Cuma günü TSİ 18.00 itibariyle açılacağı bildirildi.

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Ayrıca Insomniac Games, yaptığı bir diğer açıklama ile oyunun ön yüklemesinin aktif olduğunda bilgilendireceğini de söyledi. Tahminlere göre ise 10-11 Ağustos tarihleri arasında ön yüklemeye açılacağı düşünülüyor.

Spider-Man Remastered'ın Türkiye'deki açılış saati belli oldu
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SON DAKİKA: Spider-Man Remastered'ın Türkiye'deki açılış saati belli oldu - Son Dakika
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