Spider-Man Remastered'ın Türkiye'deki açılış saati belli oldu

İlk olarak PlayStation'a özel duyurulan Spider-Man Remastered 2018'de PlayStation 4 için çıkış yaptı. Lansmanından 4 yıl sonra ise PC kullanıcıları ile Steam ve Epic Games'te buluşacak Spider-Man Remastered'ın açılış saatleri duyuruldu.

SPIDER-MAN REMASTERED TÜRKİYE'DE SAAT KAÇTA AÇILACAK?

Insomniac Games'in Twitter'dan yaptığı Spider-Man Remastered açılış saatlerinde oyunun 12 Ağustos Cuma günü TSİ 18.00 itibariyle açılacağı bildirildi.

Ayrıca Insomniac Games, yaptığı bir diğer açıklama ile oyunun ön yüklemesinin aktif olduğunda bilgilendireceğini de söyledi. Tahminlere göre ise 10-11 Ağustos tarihleri arasında ön yüklemeye açılacağı düşünülüyor.