Son Dakika Haberleri: İnsta Event Alışveriş Festivali Açıldı

İnsta Event Alışveriş Festivali Açıldı

2 saat önce

İnsta Event Alışveriş Festivali, Kayseri'deki kadınları buluşturdu.

İnsta Event Alışveriş Festivali Açıldı, System.String[]
İnsta Event Alışveriş Festivali, Kayseri'deki kadınları buluşturdu.

İnsta Event Alışveriş Festivali Kayseri ve çevre illerden firmaların katılımıyla düzenlenen törenle açılışı yapıldı. Açılışı yapılan festival kapsamında, defileler, çekilişler düzenlenecek ve internet fenomenleri vatandaşlarla buluşacak. İnsta Event Alışveriş Festivali Organizatörü Esra Karaaslan festivalde kadını ve aileyi ilgilendiren bütün ürünlerin bulunduğunu ifade ederek; "Normalde bu organizasyonu İstanbul'da yapıyorum, bugün Kayseri'deyiz. 5 kez İstanbul'da yaptım, 6.'sını Kayseri'de yapıyoruz. Burada bir kadını, bir aileyi ilgilendirebilecek her şey var. Takıdan ayakkabıya, çantadan eşarba, kıyafete, ev dekorasyon ürünlerine hatta mücevhere kadar her şey bulunuyor. Buranın özelliği indirimli olması. Her şey festivale kadar. Festival kaç gün sürüyorsa tüm ürünler indirimli oluyor. İnsanlar bu indirimlerden faydalanabiliyor" ifadelerini kullandı.

Festivalin Kayseri ayağı Organizatörü Hale Mutlu ise 2 gün boyunca festivalin halka hizmet vereceğini dile getirerek; "inşallah güzel bir festival olacak. Bayanları ilgilendiren tüm stantlar burada mevcut. Takı, giyim, mücevher, gözlük ne isterseniz her şeyi bulabilirsiniz. 2 gün boyunca sürecek, tüm Kayserilileri bekleriz" diye konuştu. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 12:07 Kaynak: İHA

İstanbul, Kayseri, Güncel
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