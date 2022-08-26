Instagram, hassas içerik filtrelerini güncelliyor! - Son Dakika
Üye Girişi

Instagram, hassas içerik filtrelerini güncelliyor!

26.08.2022 15:57
Instagram, hassas içerik filtrelerini güncelliyor!

Instagram, 16 yaşın altındaki yeni kullanıcılar için hassasiyet filtresini otomatik olarak en kısıtlayıcı olan "Daha Az" olarak ayarlayacak.

Birkaç ay önce Instagram, hassas içerik filtrelerinde değişiklikler yaparak mevcut etiketleri "Daha Fazla", "Standart" ve "Daha Az" olarak değiştirdi. Bu değişiklik ile birlikte kullanıcılar filtreleri daha iyi anlayarak kendilerine en uygun seçeneği tercih edebiliyorlar.

Instagram gençlerin güvenliği için yeni önlemler alıyor

Varsayılan olarak Instagram hesaplarının hassas içerik filtresi "Standart" olarak geliyor. Ancak yapılan yeniliklerle birlikte artık 16 yaşın altındaki kullanıcılar için bu durum değişecek. Sosyal medya uygulaması, 16 yaşın altındaki yeni kullanıcılar için hassasiyet filtresini otomatik olarak en kısıtlayıcı olan "Daha Az" olarak ayarlanacağını duyurdu.

Instagram hikayeye birden fazla fotoğraf nasıl eklenir?

Bu ayar Keşfet bölümünün yanı sıra Arama, Reels, Önerilen hesaplar, Akış Önerileri ve Instagram'ın sunduğu tüm hizmetlerde geçerli olacak. Yapılan değişiklik ile birlikte, gençlerin potansiyel olarak hassas içeriklerle veya bu tür içerikleri yayınlayan hesaplarla karşılaşmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

  • Instagram, hassas içerik filtrelerini güncelliyor!
  • Instagram, hassas içerik filtrelerini güncelliyor!

Instagram yeni kullanıcılar için böyle bir karar alırken, sosyal medya uygulamasını hali hazırda kullanan gençlerden gizlilik ve güvenlik ayarlarını güncellemelerini isteyece. Popüler uygulama, gençlerden "içeriklerini kimlerin yeniden paylaşabileceğini, kimlerin onlarla iletişim kurabileceğini, hangi içerikleri görebileceklerini ve Instagram'da geçirdikleri zamanı nasıl yönetebileceklerini kontrol etme" gibi ayarları da gözden geçirmelerini isteyecek.

Instagram, son dönemde gençlerin güvenliğine odaklanan özellikler ekliyor. Şirket, Haziran ayının başında uygulama için Amber Alerts'i tanıttı. Bu hizmet sayesinde, tehlikede olan bir gencin ayrıntıları belirli kullanıcılara bir uyarı gönderi olarak ulaşıyor.

Instagram, hassas içerik filtrelerini güncelliyor!

Şirket ayrıca ABD'de yaş doğrulama uygulamasını da başlatmış durumda. Bundan böyle platforma kaydolan gençlerin yaşlarını doğrulamaları gerekecek. Sosyal medyanın özellikle gençler için tehlike oluşturduğu bu dönemde Instagram'ın bu girişimleri oldukça önemli.

Siz de karşılaşabileceğiniz içeriklerin ayarını değiştirmek istiyorsanız; Instagram profilinizden Ayarlar menüsüne girip, ardından da Hesap bölümüne ulaşabilirsiniz. Açılan pencerede 'Hassas İçerik Kontrolü' kısmından ayarlarınızı değiştirebilirsiniz.

Peki siz Instagram'daki hassas içerik kontrolü hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

YORUMLAR
500
Instagram hesabı hacklenen şarkıcı İrem Derici ateş püskürdü: Fitil fitil getireceğim burnundan Instagram hesabı hacklenen şarkıcı İrem Derici ateş püskürdü: Fitil fitil getireceğim burnundan Bahar Candan'ın ayna karşısındaki çırılçıplak bozu olay oldu: Hemen sil bunu Bahar Candan'ın ayna karşısındaki çırılçıplak bozu olay oldu: Hemen sil bunu
Kaynak: Shiftdelete

Instagram, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Instagram, hassas içerik filtrelerini güncelliyor! - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

Son Dakika
16:07 UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele edecek temsilcilerimiz Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
15:14 İcra düzenlemesinin yeni detaylar! 15 Ağustos'a kadar icra işlemi olan dosyaları kapsayacak
14:57 Faturalar ödenemediği için elektrik kesildi! 2 bin 450 tavuk havasızlıktan öldü
14:56 Her şey Jorge Jesus'un istediği gibi oldu! Fenerbahçe, Dinamo Kiev ile yeniden karşılaşacak
14:42 Gülşen'in avukatı Gökçe Kılıç Gülsaran: Bu neticenin böyle olmaması gerekiyor
14:41 Tarkan'dan meslektaşı Gülşen'in tutuklanmasına sert tepki: Adalet sistemimizin ikiyüzlülüğü ve çarpıklığı karşısında hayretler içerisinde kalıyoruz
14:36 Temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi gruplarındaki rakipleri belli oldu
14:26 Şarkıcı İbrahim Tatlıses'in yaralandığı kazada taraflar birbirinden şikayetçi olmadı
14:21 The Economist dergisinin, "Türkiye ekonomisinde ters giden bir şeyler var" analizine, Bakan Nebati'den yanıt geldi: Bizi izlemeye devam edin!
14:20 Bilecik Belediyesi'nden vatandaşlara 'şebeke suyu' uyarısı geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2022 16:16:31. #1.13#
SON DAKİKA: Instagram, hassas içerik filtrelerini güncelliyor! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement