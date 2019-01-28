Son Dakika Haberleri: Instagram'da Rekor Beğeni Alan Yumurta - Gamze ile Sosyal Mevzular #2

Instagram'da Rekor Beğeni Alan Yumurta - Gamze ile Sosyal Mevzular #2

1 saat önce

Gamze ile sosyal mevzular #2 videomuzda, sosyal medya dünyasında son dönemde öne çıkan gelişmeleri derledik.

Gamze ile sosyal mevzular #2 videomuzda, sosyal medya dünyasında son dönemde öne çıkan gelişmeleri derledik. Bakalım bu hafta neler konuşulmuş?

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 06:50 Kaynak: Youtube

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