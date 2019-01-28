Instagram'da Rekor Beğeni Alan Yumurta - Gamze ile Sosyal Mevzular #2
1 saat önce
Gamze ile sosyal mevzular #2 videomuzda, sosyal medya dünyasında son dönemde öne çıkan gelişmeleri derledik.
Gamze ile sosyal mevzular #2 videomuzda, sosyal medya dünyasında son dönemde öne çıkan gelişmeleri derledik. Bakalım bu hafta neler konuşulmuş?
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 06:50 Kaynak: Youtube
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