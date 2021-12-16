Instagram, 60 Saniyelik Hikaye Özelliğini Test Ediyor - Son Dakika

Instagram yıllardır kendini geliştirmeye devam ediyordu fakat son zamanlarda yeni sosyal medya platformlarının, çeşitli özelliklerle ön plana çıkmasının ardından pazar payını kaybetmemek adına bu süreci hızlandırmış gibi görünüyor.

Bildiğiniz üzere Instagram yeni bir özellik getirdiğinde bunu kademeli olarak kullanıcıların deneyimine sunuyor. Mevcut sistemde, 15 saniyeden uzun bir video yüklerseniz otomatik olarak birden fazla farklı hikayeye bölünüyor. Ancak Türkiye'deki bir kullanıcının yaptığı paylaşımla Instagram'ın 60 Saniyelik Hikaye'yi test ettiğini öğrenmiş olduk.

Ayrıca eklenen yeni özellikler arasında Kolay Etiketleme ve Kolay Konum Ekleme bulunuyor.

Sizce 60 saniyelik hikaye özelliği kullanışlı olacak mı?