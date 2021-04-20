Instagram'a hızlı bir giriş yapan Müge Anlı, halk oyunları oynadığı videosunu yayınladı

Yıllardır ATV ekranlarında büyük bir ilgiyle izlenen Müge Anlı, sevenlerinden gelen ısrara dayanamayıp bir Instagram hesabı açtı. Geçtiğimiz günlerde canlı yayında sevenlerinin desteğini beklediğini söyleyen Müge Anlı'nın takipçi sayısı dakikalar içinde 1 milyonu aştı. Yavaş yavaş paylaşımlar yapmaya devam eden Anlı, program dışındaki renkli hallerini sevenlerinin beğenisine sunuyor.

"PANDEMİDEN SONRA HALK OYUNLARINA DÖNECEĞİM"

3 gün önce türkü söylediği anları yayınlayan Müge Anlı, bu sefer de perşembe gününü bekleyemeden geçmişten bir videosunu yayınladı. Halk oyunları oynadığı anları yayınlayan ünlü isim paylaşıma, "Gün #tbt günü değil ama... Pandemi sonrası yapılacaklar listemin en başında yine halk oyunlarına dönmek var. Çok özledim" notunu ekledi.

Müge Anlı'nın oyun videosu saatler içinde 1,3 milyon görüntülenmeye ulaştı. Anlı'nın türkü söylediği video da 3 gün içinde 2,6 milyon görüntülenmişti.