Instagram Akışına Yeni Tasarım Geliyor

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1 milyarı aşkın aylık aktif kullanıcı sayısıyla son yılların en popüler sosyal medya platformu olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Instagram , kullanıcılarının keyfini oldukça kaçıran yeni tasarımını yanlışlıkla dünyanın dört bir yanından, binlerce kullanıcının beğenisine sundu. İlk etapta çok küçük bir kitle ile test edilmesi beklenen yeni özellik, bir kaza sonucu planlanandan çok daha fazla kullanıcı ile buluşmuş oldu.





Şu an test sürecinde olan güncelleme ile gönderilerin dikey bir şekilde sıralandırıldığı akış tasarımının yerini gönderilerin yatay olarak sıralandırıldığı ve kaydırılarak görüntülendiği bir tasarım alıyor.

Tıpkı Instagram Hikayelerini andıran bu yeni tasarımda akışınızda yer alan gönderileri sırayla görebilmek için gönderiye tıklamanız veya ekranınızı sağa kaydırmanız gerekiyor. Yorumları inceleyebilmek için ekranınızı aşağı doğru kaydırmanız gerekiyor ve tek seferde yalnızca tek bir gönderiyi görüntüleyebiliyorsunuz. Ayrıca Hikayelerin altına eklenen yeni bir simge ile kaç gönderiye baktığınızı öğrenebiliyorsunuz.

[twitter=https://twitter.com/alexeheath/status/1078313592586416129]

Instagram'ın yöneticisi Adam Mosseri kişisel Twitter hesabı üzerinden "Bir kaza sonucu çok büyük bir kitleye ulaşan küçük bir testti ve sorunun şu an düzelmiş olması gerek." açıklamalarında bulundu ve yeni tasarımla karşılaşmaya devam eden kullanıcıların uygulamalarını yeniden başlatmalarını tavsiye etti.

Her ne kadar çoğu kullanıcı eski tasarıma geri dönmüş olsa da yeni özellik çok küçük bir kitle ile test edilmeye devam ediyor ve çok büyük ihtimalle test süreci bittiğinde tüm kullanıcılar ile buluşmuş olacak. Ancak böyle bir ihtimal gerçekleşmeyebilir de. Zira yeni tasarım pek çok Instagram kullanıcısını öfkelendirdi ve negatif eleştirilerin odağı oldu. Bu bakımdan Instagram'ın geri adım atması oldukça olası.

Peki siz yeni tasarım hakkında ne düşünüyorsunuz?