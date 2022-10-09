Instagram beğendiğim gönderileri görme [2022] - Son Dakika
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Instagram beğendiğim gönderileri görme [2022]

09.10.2022 08:22
Instagram beğendiğim gönderileri görme [2022]

Instagram beğendiğim gönderileri görme nasıl yapılır? Adım adım Instagram beğenileri tek elden görme ve yönetme işlemi...

2 milyardan fazla kullanıcısı bulunan Instagram günümüzün en popüler sosyal platformu. Her geçen gün yeni bir özellik ile karşımıza çıkan Instagram'da bazı basit işlemler ara menülerde yer alıyor ve bu nedenle herkes tarafından bilinmiyor. Bunlardan birisi de, kullanıcıların daha önce beğendiği gönderileri tekrar görmesi. İşte Instagram beğendiğim gönderileri görme nasıl yapılır? sorusunun cevabı!

Instagram beğenilen gönderileri görme

Bilindiği üzere sosyal medya platformlarında hoşumuza giden bir gönderi karşımıza çıktığında genellikle beğeniyoruz. Ancak bazen bu beğenilerin kullanıcıların başını ağrıtabildiğini söyleyebiliriz.

Instagram, bu gibi durumlarda kullanıcılara beğenileri tek elden görme ve yönetme gibi bazı kolaylıklar sunuyor. Son gelen güncellemelerle bu özelliğe ulaşması biraz zorlaşsa da birkaç adımda bugüne dek beğendiğiniz tüm gönderileri görebiliyorsunuz ve dilerseniz toplu olarak iptal bile edebiliyorsunuz.

Instagram hesap silme

Adım 1: Instagram uygulamasını açın ve sağ alt köşede yer alan profil resminize tıklayın.

  • Instagram beğendiğim gönderileri görme [2022]

Adım 2: Sağ üst köşede bulunan üç çizgiye tıklayın ve açılan pencereden Ayarlar'a gidin.

Instagram beğendiğim gönderileri görme [2022]
Instagram beğendiğim gönderileri görme [2022]

Adım 3: Burada adım adım gitmek ve işi zorlaştırmak yerine Ara kısmına "beğen" yazın ve karşınıza çıkan Beğenmeleri Yönet sekmesini açın.

Instagram beğendiğim gönderileri görme [2022]

Adım 4: Instagram'ın kullanıcılara beğenilen gönderileri tek elden sunan Beğenmeleri Yönet sekmesine giriş yaptınız. Burada beğeniler varsayılan olarak en yeniden en eskiye şeklinde sıralanacaktır. Ancak dilerseniz, sağ üst köşede yer alan Sırala ve Filtrele'ye tıklayarak beğendiğiniz gönderileri en eskiden en yeniye ya da başlangıç ve bitiş tarihini belirleyerek filtreleme imkanınız var.

Instagram beğendiğim gönderileri görme [2022]
Instagram beğendiğim gönderileri görme [2022]

Adım 5: Beğendiğiniz gönderileri toplu olarak geri çekme imkanı da mevcut. Bunun için sağ üst köşede bulunan Seç'e tıklayın. Daha sonra beğeniyi geri çekmek istediğiniz gönderilerin üzerine bir kez dokunun ve Beğenmekten Vazgeç seçeneğine tıklayın.

Instagram beğendiğim gönderileri görme işlemi hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

Instagram, Teknoloji, Son Dakika

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