Instagram beğenileri gizleme özelliği getirdi, amaç 'baskıyı azaltmak' - Son Dakika
BBC

Instagram beğenileri gizleme özelliği getirdi, amaç 'baskıyı azaltmak'

27.05.2021 05:31
Instagram beğenileri gizleme özelliği getirdi, amaç 'baskıyı azaltmak', System.String[]

Sosyal medya platformu Instagram, kullanıcılarına paylaşımlarına aldıkları beğeni sayısını gizleme seçeneği getirdiğini duyurdu.

Sosyal medya platformu Instagram, kullanıcılarına paylaşımlarına aldıkları beğeni sayısını gizleme seçeneği getirdiğini duyurdu.

Facebook'un bünyesindeki Instagram böylece kullanıcıları üzerindeki baskıyı azaltmayı amaçladıklarını açıkladı.

Özelliği etkinleştiren kullanıcılar artık bir numara yerine gönderiyi beğenen takipçinin kullanıcı adını görecekler.

Bu özellik, 2019'dan beri birkaç ülkede test ediliyordu, ancak küresel olarak kullanıma yeni sunuluyor.

Instagram'ın müdürü Adam Mosseri BBC'ye yaptığı açıklamada, "Bu umduğumdan daha uzun sürdü, ancak insanlara deneyimleri üzerinde daha fazla kontrol sağlama konusunda oldukça heyecanlıyım" dedi.

Ruh sağlığı

Platformu kullanmanın ruh sağlığını bozabileceği endişelerinin ardından Instagram konuyla ilgili yaptığı denemelerde ve araştırmalarda, beğenilerin kaldırılmasının davranış veya sağlık üzerinde çok az etkisi olduğunu saptadıklarını belirtti.

Oxford İnternet Enstitüsü'nde yakın zamanda yapılan bir araştırma da gençlerde sosyal medya kullanımı ile ruh sağlığı arasında "çok az ilişki" olduğunu buldu.

Mosseri, buna rağmen Instagram'ın bu yeni özelliğini, "insanların platformda geçirdikleri zaman konusunda kendilerini iyi hissetmeleri için" getirdiklerini söyledi.

Mosseri, "Bence bu alanda yapılacak daha çok şey var" dedi ve ekledi:

"İnsanlara Instagram ve Facebook'u kendileri için daha iyiye göre ne kadar fazla şekillendirme imkanı verirsek, o kadar iyi."

Özellik herhangi bir zamanda kullanılabilir ya da kullanım dışı hale getirilebilir. Değiştirme işlemini "ayarlar" bölümünden yapılabiliyor.

Bir kullanıcı beğenme sayılarını etkinleştirmiş olsa bile, onları gizleyen hesaplardaki veya gönderilerdeki beğeni sayısını göremezler.

Kullanıcılar ayrıca, platformda yayınlanmadan önce ve sonra belirli bir gönderideki sayıları gizleme seçeneğine de sahip olacaklar.

'Daha az endişeli'

Mosseri, "Bunun amacı insanlara bir seçenek sunmak" dedi ve bir ilişkinin bitmesi veya okul değiştirme örneklerini verdi.

"Belki birkaç hafta veya birkaç ay boyunca herkesin ne kadar beğeni aldığı konusunda biraz daha az endişelenmek ve sonra belki geri dönmek istersiniz.

"Sadece kapatılabilen bir özellikse, insanlar etkin hale getirme konusunda tereddüt etme eğiliminde olurlar."

Instagram'ın algoritması, platformdaki paylaşımları üst sıralara taşırken yine de beğeni sayısını hesaba katıyor, ancak aynı zamanda kullanıcının neyi takip ettiği veya neyle etkileşim kurduğu gibi diğer faktörleri de dikkate alıyor.

Mosseri, içerik oluşturuculardan - marka ortaklıkları ve platformda reklam vererek para kazanan hesaplardan - farklı tepkiler geldiğini, ancak yeni özelliğin gelirleri etkilemediğini söyledi.

Çocuklar için Instagram

Bu yılın başlarında, çocuklar için Instagram'ın tasarlama planlarının sızdırılmasının ardından bu konudaki endişeler gündeme gelmişti.

Mosseri, 13 yaşın altındaki çocuklar için bir Instagram oluşturma planlarının "tam anlamıyla olgunlaşmadığını" söyledi ve çocukların yaşlarını doğrulamanın zor olduğunu belirtti.

Ebeveynlere gözetim hakkı vermenin ihtimal dahilinde olduğuna işaret eden Mosseri, uygulamanın oluşturulmasının "biraz zaman alacağını" söyledi.

Instagram beğenileri gizleme özelliği getirdi, amaç 'baskıyı azaltmak'
Instagram beğenileri gizleme özelliği getirdi, amaç 'baskıyı azaltmak'

Sosyal Medya, ruh sağlığı, Instagram, Facebook, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Instagram beğenileri gizleme özelliği getirdi, amaç 'baskıyı azaltmak' - Son Dakika Dünya

BBC

YORUMLAR

Son Dakika

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Yavuz'dan Çin aşısı yaptıranlara 3. doz uyarısı: İhtiyacımız olacak Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Yavuz'dan Çin aşısı yaptıranlara 3. doz uyarısı: İhtiyacımız olacak Şemsiyeleri hazırlayın! Cumartesi günü İstanbul dahil 44 ilde gök gürültülü sağanak yağış görülecek Şemsiyeleri hazırlayın! Cumartesi günü İstanbul dahil 44 ilde gök gürültülü sağanak yağış görülecek Sedat Peker'in Sedat Peker'in "Defne" imasına Canan Kaftancıoğlu'ndan çok sert sözler İbrahim Tatlıses'in Oğuz Yılmaz pişmanlığı: İnşallah bana hakkını helal etmiştir İbrahim Tatlıses'in Oğuz Yılmaz pişmanlığı: İnşallah bana hakkını helal etmiştir Bergen filminde sabırlar taştı! Serenay Sarıkaya projeden ayrıldı, yerine Demet Evgar'ın geçeceği konuşuluyor Bergen filminde sabırlar taştı! Serenay Sarıkaya projeden ayrıldı, yerine Demet Evgar'ın geçeceği konuşuluyor Sedat Peker'in ''Defne'' tweetinin ardından Defne Samyeli'den ismini açıkla çağrısı Sedat Peker'in ''Defne'' tweetinin ardından Defne Samyeli'den ismini açıkla çağrısı Kanalizasyon tıkanınca korkunç cinayet ortaya çıktı! Kız arkadaşını öldürüp, ceset parçalarını klozete atmış Kanalizasyon tıkanınca korkunç cinayet ortaya çıktı! Kız arkadaşını öldürüp, ceset parçalarını klozete atmış Skandal olay! Jinekolog, hastasını kendi spermiyle hamile bırakmış Skandal olay! Jinekolog, hastasını kendi spermiyle hamile bırakmış

Son Dakika Haberleri
17:56 Kanalizasyon tıkanınca korkunç cinayet ortaya çıktı! Kız arkadaşını öldürüp, ceset parçalarını klozete atmış
17:54 Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Canfeza Sezgin'den önemli uyarı: Günde 1 paket sigara içiyorsanız bu taramayı yaptırmanız şart
17:54 Trabzonspor'un yeni transferleri 33'lük Gervinho ve 31 yaşındaki Peres'in maliyeti dudak uçuklattı
17:49 Uyuşturucu baronu Orhan Ünğan, sanıkları ölümle tehdit etti
17:34 Menajeriyle transfer pazarlığı başladı! Aboubakar için Ali Koç tüm şartlarını zorluyor
17:25 Medya şirketi MGM'yi, Amazon 8,45 milyar dolara satın alıyor
17:17 Son Dakika! AK Parti Sözcüsü Çelik, Sedat Peker tartışmalarına yanıt verdi: Siyasetin referansı suç örgütleri olmamalı
17:17 Ahmet Çakar'dan Ali Koç paylaşımı: Serdar Tatlı'yı görevden aldırmazsanız Fenerbahçeyiz demeyin
17:09 Mine Tugay paylaştı, takipçilerinden beğeni yağdı
16:49 Fatih Terim'den sosyal medyada kendisine hakaret eden 14 kişi hakkında suç duyurusu
Villarreal kupayı kazandı, Galatasaray yıkıldı! Avrupa'da işimiz artık daha zor Villarreal kupayı kazandı, Galatasaray yıkıldı! Avrupa'da işimiz artık daha zor         
01:11
Evlilik tartışması cinayetle bitti! Genç kız, babasını acımadan bıçakladı Evlilik tartışması cinayetle bitti! Genç kız, babasını acımadan bıçakladı         
23:56
Sosyal medyaya attığı her fotoğraf olay oluyordu! Yasmin Erbil'den yeni paylaşım geldi Sosyal medyaya attığı her fotoğraf olay oluyordu! Yasmin Erbil'den yeni paylaşım geldi         
23:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen ABD'li 26 dev şirketin hangileri olduğu netleşti! Listede yok yok Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen ABD'li 26 dev şirketin hangileri olduğu netleşti! Listede yok yok         
22:38
Evli kadın kabusu yaşadı! Yardım istediği ambulans görevlileri şehir dışına götürüp, tecavüz etti Evli kadın kabusu yaşadı! Yardım istediği ambulans görevlileri şehir dışına götürüp, tecavüz etti         
22:18
Sedat Peker, Defne Samyeli'nin sert tepkisinin ardından özür diledi Sedat Peker, Defne Samyeli'nin sert tepkisinin ardından özür diledi         
20:11
Pınar Altuğ'un mini şortlu paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu Pınar Altuğ'un mini şortlu paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu         
19:09
Mine Tugay paylaştı, takipçilerinden beğeni yağdı Mine Tugay paylaştı, takipçilerinden beğeni yağdı         
17:10
Ünlü modele tek gece için 2.4 milyon TL teklif ettiler Ünlü modele tek gece için 2.4 milyon TL teklif ettiler         
16:02
Çapa makinesine vücudunu kaptıran çiftçi, feci şekilde hayatını kaybetti Çapa makinesine vücudunu kaptıran çiftçi, feci şekilde hayatını kaybetti         
14:38
Rus savaş pilotunun elinde tuttuğu haritada Türkiye detayı Rus savaş pilotunun elinde tuttuğu haritada Türkiye detayı         
14:30
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren haber! Yapılandırma ile MTV ve trafik cezalarında büyük indirim yapılacak Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren haber! Yapılandırma ile MTV ve trafik cezalarında büyük indirim yapılacak         
14:01
Fatih Terim'in kızı Merve Bodrum'dan paylaştı, o kareye yorum yağdı Fatih Terim'in kızı Merve Bodrum'dan paylaştı, o kareye yorum yağdı         
12:13
Yardım miktarı hayrete düşürdü! Gündelikçi olarak çalışan iki çocuk babasının hesabına 1 liralık yardım yatırıldı Yardım miktarı hayrete düşürdü! Gündelikçi olarak çalışan iki çocuk babasının hesabına 1 liralık yardım yatırıldı         
11:45
Koronavirüs aşısının ardından Koronavirüs aşısının ardından "Kendimi korkunç hissediyorum" diyen model, yaşamını yitirdi         
10:57
Bahar Candan, Bahar Candan, "Babam çok kızmaz umarım" diyerek paylaştı, Instagram'da yorum yağdı         
10:29
Adese, market faaliyetlerine son verdi! 18 mağaza tasfiye edildi Adese, market faaliyetlerine son verdi! 18 mağaza tasfiye edildi         
09:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2021 06:45:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Instagram beğenileri gizleme özelliği getirdi, amaç 'baskıyı azaltmak' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement