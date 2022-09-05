Çocuk verileri tehlikede! Instagram'a rekor ceza kesildi - Son Dakika
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Çocuk verileri tehlikede! Instagram'a rekor ceza kesildi

05.09.2022 22:00
Çocuk verileri tehlikede! Instagram'a rekor ceza kesildi

Instagram çocuk verilerini tehlikeye mi atıyor? İrlanda'da kesilen 400 milyon dolarlık para cezası, iletişim verilerini ele alıyor.

Popüler sosyal medya platformu Instagram'a çocukların verilerini koruyamadığı gerekçesiyle ceza kesildi. İrlanda veri düzenleyicisi tarafından verilen rekor ceza kapsamında Instagram'ın 402 milyon dolar ödemesi gerekecek. Düzenleyici, Instagram'daki bir işletme hesabı özelliğinin, çocuk verilerini ortaya çıkardığını söyledi.

Çocuk verilerini koruyamayan Instagram'a 402 milyon dolar ceza

İrlanda Veri Koruma Komisyonu tarafından geçtiğimiz yıldan bu yana devam eden bir Instagram soruşturması nihayet tamamlandı. Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Yönetmeliği'ni ihlal eden sosyal medya platformunun, çocuk verilerini koruyamadığına karar verildi.

Çocuk verileri tehlikede! Instagram'a rekor ceza kesildi

İrlanda'daki soruşturmaya göre, profilini işletme hesabına dönüştüren 13-17 yaş grubundaki çocukların iletişim verileri ortaya çıkıyor. Bu veriler arasında ise kullanıcıların telefon numarası, e-postası ve adresi bulunuyor. Ancak Genel Veri Koruma Yönetmeliği, 18 yaş altı kullanıcıların bilgilerinin gizli tutulmasını zorunlu kılıyor.

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Reuters'a konuşan İrlanda'nın Veri Koruma Komisyonu sözcüsü, "Resmi kararımızı geçen Cuma günü kabul ettik ve Instagram için 405 milyon euroluk bir para cezası içeriyor" ifadelerini kullandı.

Instagram ise bu açığın yaklaşık bir yıl önce kapatıldığını ve 13-17 yaş arasındaki kullanıcıların bilgilerinin ortaya çıktığı iddiasını yalanladı. Gençlerin bilgilerini gizli tutmak için ek güvenlik önlemleri aldıklarını da dile getirdi.

Bu özellikler arasında Instagram hesabı oluşturan bir çocuğun hesabının otomatik olarak kilitlenmesi bulunuyor. Yeni kararı gözden geçirdiklerini söyleyen Instagram sözcüsü, para cezasına itiraz edebileceklerini belirtti.

Çocuk verileri tehlikede! Instagram'a rekor ceza kesildi

Bu para cezası oldukça yüksek miktarda olsa da, Meta için bir ilki temsil etmiyor. Daha önce WhatsApp'a 225 milyon euro ve Facebook'a ise 17 milyon euroluk cezalar kesildi.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.

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Kaynak: Shiftdelete

Instagram, Çocuk, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Çocuk verileri tehlikede! Instagram'a rekor ceza kesildi - Son Dakika

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