Son Dakika Haberleri: Instagram'da Ciddi Sorun: Milyonlarca Takipçi Bir Anda Kayboldu

Instagram'da Ciddi Sorun: Milyonlarca Takipçi Bir Anda Kayboldu

3 saat önce

Aralarında Ariana Grande ve Selena Gomez gibi milyonlarca takipçisi olan bazı hesaplar çok büyük sayıda takipçi kaybetti. Instagram, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda sorunu araştırdığını söyledi.

Instagram'da Ciddi Sorun: Milyonlarca Takipçi Bir Anda Kayboldu, System.String[]
Popüler sosyal medya platformlarından Instagram, büyük sayıda takipçisi olan hesapların bir anda milyonlarca takipçi kaybetmesi konusunda araştırma yapıyor.

Instagram, bu sabah resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Bazı kişilerin takipçi sayısındaki değişim sorununun farkındayız. Sorunu olabildiğince çabuk çözmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.




Ortaya çıkan bu sorunla ilgili ilk olarak YouTube'da içerik üreticisi ve Instagram'da milyonlarca takipçisi olan James Charles ve Zach Clayton dün gece saatlerinde tweet attı. Ariana Grande ve Selena Gomez gibi popüler isimlerin de milyonlar takipçi kaybettiği gözlemlendi.

Fast Company yaptığı bir haberde "Instagram, sahte olduğunu düşündüğü hesaplar için harekete geçti" demişti fakat kaybedilen milyonlarca takipçinin bu olayla bir ilgisi olup olmadığı henüz kesinlik kazanmış değil. Instagram, Kasım ayında yaptığı duyuruda sahte hesaplara karşı yaptığı hamlelerde vitesi yükselteceğini söylemişti.




Site kasım ayında paylaştığı blog yazısında "Üçüncü parti uygulamaları kullanarak elde edilen sahte beğeni, takipçi ve yorumları kaldıracağız. Bu tarz uygulamaları kullanan hesapları tespit etmemize yarayacak makine öğrenmesi yeteneğine sahip bir araç geliştireceğiz" demişti.
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 08:55 

Selena Gomez, Ariana Grande, Twitter, Instagram, Teknoloji
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