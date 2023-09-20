Instagram'da herkesi silen Seda Sayan, olayın iç yüzünü anlattı: Sosyal medyacım istedi - Son Dakika

Instagram'da herkesi silen Seda Sayan, olayın iç yüzünü anlattı: Sosyal medyacım istedi

Son Güncelleme: 20.09.2023 09:14

Geçtiğimiz günlerde eşi Çağlar Ökten ve oğlu Oğulcan Engin dışında sosyal medya hesabından herkesi takipten çıkan Seda Sayan, yeni bir sosyal medyacıyla anlaştığını ve kimseyle sorunun olmadığını söyledi.

Şarkıcılık kariyerinin yanı sıra Çağlar Ökten ile evliliği ve Star TV'deki programıyla sık sık adından söz ettiren Seda Sayan, sosyal medya hesabından yakın dostu Safiye Soyman dahil herkesi takipten çıkardı. Sadece eşi Çağlar Ökten ve oğlu Oğulcan Engin'e kıyamayan Sayan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada yeni anlaştığı sosyal medyacısının böyle bir karar aldığını söyledi.

"YENİ SOSYAL MEDYACIM YÖNETİMİ ELE ALDI"

Gazete Magazin'de yer alan habere göre, dün akşam güzel oyuncu Demet Özdemir ile bir mekanda 5 saat sohbet eden Sayan, çıkışta kendilerini bekleyen basın mensuplarıyla sohbet etti. Özdemir ile uzun uzun sohbet ettiklerini ve kendisini çok beğendiğini söyleyen Sayan, Instagram'da herkesi silmesiyle ilgili de konuştu. Basın mensuplarının "Yakın arkadaşınız Safiye Soyman dahil herkesi takipten çıkardınız" demesi üzerine konuya açıklık getiren Sayan, "Özellikle Safiye'yi çıkartmadım bizim aramıza nifak tohumu sokmayın. Takipçilerimi ben değil, yeni sosyal medyacım çıkardı. 'Bundan sonra yönetimi ben ele alıyorum, böyle olması gerekiyor' dedi. Öyle yaptı" ifadelerini kullandı.

Instagram'da herkesi silen Seda Sayan, olayın iç yüzünü anlattı: Sosyal medyacım yönetimi ele aldı
Instagram'da herkesi silen Seda Sayan, olayın iç yüzünü anlattı: Sosyal medyacım yönetimi ele aldı
Instagram'da herkesi silen Seda Sayan, olayın iç yüzünü anlattı: Sosyal medyacım yönetimi ele aldı
Instagram'da herkesi silen Seda Sayan, olayın iç yüzünü anlattı: Sosyal medyacım yönetimi ele aldı
Seda Sayan, Instagram'da herkesi takipten çıkardı! Sadece eşi ve oğluna kıyamadı

Oğulcan Engin, Çağlar Ökten, Seda Sayan, Sosyal Medya, 3. Sayfa, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Sosyal Medya Instagram'da herkesi silen Seda Sayan, olayın iç yüzünü anlattı: Sosyal medyacım istedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Instagram'da herkesi silen Seda Sayan, olayın iç yüzünü anlattı: Sosyal medyacım istedi - Son Dakika
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