Instagram'da reklamların sayısı çoğalacak
1 saat önce
, INSTAGRAM, platform içinde belirlenecek yeni bölümlerde reklam gösterimine başlanacağını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 10:14 Kaynak: DHA
, INSTAGRAM, platform içinde belirlenecek yeni bölümlerde reklam gösterimine başlanacağını açıkladı.
Şuan sponsorlu içeriklerle gelir modeli yaratan Instagram, platform genelinde daha fazla reklamdan yararlanmak için çalışmalara başladı. Kullanıcıların yoğun olarak ilgilendiği 'Keşfet' bölümü üzerinde çalışan Instagram, yaptığı açıklamada söz konusu bölüm içine reklamların ekleneceğini duyurdu. Kullanıcılar, 'Keşfet' bölümüne girdiğinde doğrudan reklamla karşılaşmayacak ancak bir içeriğe dokunduğunda reklam görüntülenecek.
Reklamlar fotoğraf ve video formatında olacak. Kademeli olarak kullanıcılar için aktif hale gelecek olan yeni reklam sistemi, aynı zamanda Instagram'ın IGTV platformunu da kapsıyor.
- İstanbul
Sabri eşi Yağmur Sarıoğlu ile boşanacakları iddialarına yanıt verdi
Sunucu Onur Büyüktopçu'dan Seda Sayan'a gönderme: Allah kolaylık versin
Son dakika! Erdoğan: Bizde kadın üniversitesi olsa neler olur, ayrı bir soru işareti
Uyuşturucu kullanma suçundan hapis cezası alan rapçi Ezhel aylık gelirini açıkladı