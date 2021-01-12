Instagram'da 'seksi fotoğraf paylaşan' psikolağa verilen ceza Belçika'da tartışma yarattı - Son Dakika
BBC

Instagram'da 'seksi fotoğraf paylaşan' psikolağa verilen ceza Belçika'da tartışma yarattı

12.01.2021 14:52
Instagram'da 'seksi fotoğraf paylaşan' psikolağa verilen ceza Belçika'da tartışma yarattı, System.String[]

Belçika'da Psikologlar Komitesi Disiplin Kurulu'nun, sosyal medyada "seksi fotoğraflar paylaştığı ve kadın dostu porno film yönettiği gerekçesiyle" psikolog Kaat Bollen'e verdiği uyarı cezası, "cinsiyet eşitliği" ülkede tartışması başlattı.

Belçika'da Psikologlar Komitesi Disiplin Kurulu'nun, sosyal medyada "seksi fotoğraflar paylaştığı ve kadın dostu porno film yönettiği gerekçesiyle" psikolog Kaat Bollen'e verdiği uyarı cezası, "cinsiyet eşitliği" tartışması başlattı.

Kaat Bollen, bu karar üzerine artık psikolog unvanını kullanmayacağını açıkladı. Belçikalı kadın psikoloğa hem Flaman Fırsat Eşitliği Bakanlığı hem de ülkedeki kadınlar destek verdi.

Ülkenin tanınmış ilişki terapistlerinden biri olan 35 yaşındaki Belçikalı psikolog Kaat Bollen, uzun süredir özel yaşamı ile gündemdeydi.

Instagram hesabında iç çamaşırı ve korseli erotik fotoğrafların paylaşan Bolle, kadın dostu bir porno film yönetti. Korse ve çoraplarla gece kulübü sunumuna (burlesk gösterisi) katıldı.

Meslektaşlarından biri, geçen yılın başlarında Bolle hakkında Belçika Psikologlar Komitesi'ne başvurarak, onun "mesleğin itibarını ve güvenilirliğini zedelediğini" savundu.

Belçika Psikologlar Komitesi Disiplin Kurulu başvuruyu haklı bularak, psikolog hakkında kınama cezası verdi. Kurul, Bollen'in "profilinin ve saygınlığının her zaman farkında olması gerektiğini" belirterek, aksi taktirde, meslek onurunun etkileneceği ve zarar göreceğini bildirdi.

Bu karara tepki gösteren Kaat Bollen, üye kimlik kartını komiteye iade ederek artık psikolog unvanını kullanmayacağını açıkladı. Kınama kararını, "acı verici ve zor" diye değerlendiren psikolog, "Bu, 2021'de bir psikolog olarak kendim olamayacağım anlamına geliyor. O zaman, psikolog olmamayı tercih ederim" dedi.

Bollen, kamu yayıncısı VRT'ye, "bir erkek psikoloğun benzer şekilde davranması durumunda hiçbir ceza almayacağını", kınama cezasının ifade özgürlüğünü kısıtlama anlamına geldiğini, gerekirse Avrupa İnsan Haklar Mahkemesi'ne başvurabileceğini söyledi.

'Yıl 2021, hala kadınlara nasıl giyinmeleri gerektiği söyleniyor'

Flaman Fırsat Eşitliği Bakanlığı, kadın psikoloğa verilen kınama cezası konusunda inceleme başlattı. Bakan Bart Smoers'e göre, bu "1950'lede kalmış" bir anlayış.

Gelecek hafta Belçika Psikologlar Komitesi ile konuyu tartışacağını belirten Somers, "Duyulmuş şey değil, yıl 2021 olmuş, kadınlara hala nasıl giyinmeleri gerektiği söyleniyor. Burada bir kıyafet polisine ihtiyacımız yok" görüşünü dile getirdi.

Flaman Hükümeti Eşit Haklar Bakanlığı, meslek örgütünün kararına tepkili. Bakan Bart Somers'e göre, psikologlar komştesinin, kadınların ne giyip giyemeyeceğine ya da iş dışında nasıl davranacağına karar verme hakkı yok.

Belçikalı kadınlar da, "#" etiketiyle, Instagram'da iç çamaşırlı fotoğraflar paylaşarak, Kaat Bollen ile dayanışma mesajları veriyor.

Belçika Psikologlar Komitesi ise, tartışmayla ilgili yorum yapmak istemiyor. Meslek örgütünden yapılan açıklamada, disiplin otoriterlerinin tarafsızlığını ve bağımsızlığını garanti altına akmak için, komite ile disiplin kurulunun birbirinden ayrı olduğu ve etik kurullarının yasayla düzenlendiği vurgulandı.

Açıklamada, "Her türlü etik kuralı ihlali konusunda karar verme yetkisi sadece disiplin kuruluna aittir" denildi.

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Son Dakika Dünya Instagram'da 'seksi fotoğraf paylaşan' psikolağa verilen ceza Belçika'da tartışma yarattı - Son Dakika Dünya

BBC

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