Son Dakika Haberleri: Instagram'da Takip Ettiğiniz Hesapların Igtv Videoları Artık Ana Sayfanızda Görünecek

Instagram'da Takip Ettiğiniz Hesapların Igtv Videoları Artık Ana Sayfanızda Görünecek

26 dakika önce

Sosyal medya denilince akla ilk gelen uygulama olan Instagram'ın pek de tutulmayan uygulaması IGTV, artık kullanıcıların önüne daha fazla çıkacak. Gelen yenilikle birlikte, takip ettiğimiz kişilerin IGTV videoları artık ana sayfamızda da yer alacak.

Instagram'da Takip Ettiğiniz Hesapların Igtv Videoları Artık Ana Sayfanızda Görünecek, System.String[]
Hemen hemen herkesin kullanmakta olduğu Instagram'ın, pek ilgi görmeyen uygulaması IGTV, artık daha fazla gözümüzün önünde olacak.

Şirket, bugün paylaştığı bir Twitter gönderisiyle birlikte yeniliği duyurdu. Yeni güncellemeyle birlikte, kullanıcılar takip ettiği kişilerin IGTV videolarını Instagram ana sayfasında görecek. Ancak ana sayfaya düşen sadece o videonun önizlemesi olacak. Kullanıcılar, videoların tamamını izlemek istediklerinde tek bir dokunuşla IGTV sekmesine geçebilecekler.

"Artık IGTV videolarının ön izlemesini feed'inizde görebileceksiniz. Takip ettiğiniz biri yeni bir IGTV videosu paylaştığında ana ekranınızda görünen bu videoya tıklayarak IGTV üzerinden izleyebileceksiniz."




Gündeme getirilen bu yenilik birçok kullanıcı tarafından sevilmeyecek gibi görünüyor. Çünkü IGTV, Instagram'da en az kullanılan özelliklerden biri konumunda ve kullanıcılar görmek istemedikleri videoları zorunlu olarak ana sayfasında görmekten dolayı pek mutlu olmayacaklardır.

Umuyoruz ki her kullanıcının mutluluğu adına bu özelliğin bir kapatma opsiyonu da olur.
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 09:15 

Twitter, Instagram, Teknoloji
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