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Instagram'da Tanıştı, Metruk Binada Tecavüze Kalkıştı

52 dakika önce

Adana'da Instagram'da tanıştığı 14 yaşındaki kız çocuğunu bir metruk binaya çağırıp burada cinsel saldırıda bulunduğu ileri sürülen zanlı tutuklandı.

Instagram'da Tanıştı, Metruk Binada Tecavüze Kalkıştı, System.String[]
Adana'da Instagram'da tanıştığı 14 yaşındaki kız çocuğunu bir metruk binaya çağırıp burada cinsel saldırıda bulunduğu ileri sürülen zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Sakarya Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Onur G. (21) Instagram'dan 14 yaşındaki E.Ç. ile arkadaş oldu. Bir süre sosyal medya üzerinden sohbet eden Onur G. kız çocuğunu kandırarak metruk bir binaya davet etti. Kız çocuğu da buna inanarak Onur G.'nin verdiği adrese geldi. Şahıs, kız çocuğunu daha sonra eski tekstil fabrikasının metruk halde olan yönetim binasına götürdü. Bu sırada yoldan geçen bir vatandaş kız çocuğunun biri tarafından metruk binaya götürüldüğünü görünce 155 polis imdat hattını arayarak, "Bir erkek kız çocuğunu metruk binaya götürdü, içeriden çıkmadılar" diyerek ihbarda bulundu. Hemen haber merkezi olay yerine çocuk şube ve polis merkezi ekiplerini yönlendirdi. Olay yerine gelen gelen ekipler, şüpheli erkeği kızla birlikte binanın 2'nci katının merdiven boşluğunda çıplak olarak yakaladı. 14 yaşında olduğu öğrenilen E.Ç. ekipler tarafından korunaklı bir bölgeye götürüldü, Onur G. gözaltına alındı. İlk sorgusunda E.Ç. ile internet üzerinden tanıştıklarını binaya ise, konuşmak için girdiklerini belirten şüpheli, polis merkezine götürüldü. E.Ç. ise Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Onur G. işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. E.Ç. ise ailesine teslim edildi. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 09:11 Kaynak: İHA

Polis, Adana, Instagram, 3. Sayfa
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