Son Dakika Haberleri: Instagram'daki Erişim Sorunu Çözüldü

Instagram'daki Erişim Sorunu Çözüldü

1 saat önce

– Sosyal medya devi Facebook'a bağlı Instagram ve diğer uygulamalarda Çarşamba günü görülen erişim sorunu çözüldü.

Instagram'daki Erişim Sorunu Çözüldü, System.String[]
– Sosyal medya devi Facebook'a bağlı Instagram ve diğer uygulamalarda Çarşamba günü görülen erişim sorunu çözüldü.

Instagram'ın resmi Twitter hesabında Perşembe günü yapılan paylaşımda söz konusu erişim sorununun düzeltildiği duyurulurken, Facebook'tan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı. Başta ABD, Fransa, Polonya, Arjantin ve Danimarka'daki kullanıcılar olmak üzere birçok kişi Çarşamba akşam saatlerinde Facebook'a bağlı uygulamalara erişim sağlayamamıştı.

Söz konusu erişim sorunu Perşembe sabah saatlerinde Avrupa ve Kuzey Amerika'da devam ederken, Netscout isimli bir ağ yönetim şirketi söz konusu sorunun, interneti oluşturan ağlar arasındaki trafiği yöneten Sınır Geçit Protokolü'ndeki (Border Gateway Protocol/BGP) bir hatadan kaynaklandığını öne sürdü. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 12:06 Kaynak: DHA

Facebook, Instagram, Ekonomi
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