Instagram 'Daki Hakkımdaki Varsayımlarınız Beni Şaşırttı | Sebile Ölmez

Son zamanların popüler challenge'ı benimle ilgili varsayımlarınızı instagramdan aldım ve cevapladım. Ben okurken çok keyif aldım. Umarım siz de izlerken keyif alır ve beni daha yakından tanırsınız.

Son zamanların popüler challenge'ı benimle ilgili varsayımlarınızı instagramdan aldım ve cevapladım. Ben okurken çok keyif aldım. Umarım siz de izlerken keyif alır ve beni daha yakından tanırsınız.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: Youtube

Mansur Yavaş İlk Görev Gününde Atatürk Heykeli'ni Temizletti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mansur Yavaş'ın Havalimanındaki Diyaloğu Ortaya Çıktı

AK Parti'nin Ankara'da Neden Kaybettiğine Dair Anket Yapıldı