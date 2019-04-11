Instagram 'Daki Hakkımdaki Varsayımlarınız Beni Şaşırttı | Sebile Ölmez
1 saat önce
Son zamanların popüler challenge'ı benimle ilgili varsayımlarınızı instagramdan aldım ve cevapladım. Ben okurken çok keyif aldım. Umarım siz de izlerken keyif alır ve beni daha yakından tanırsınız.
Son zamanların popüler challenge'ı benimle ilgili varsayımlarınızı instagramdan aldım ve cevapladım. Ben okurken çok keyif aldım. Umarım siz de izlerken keyif alır ve beni daha yakından tanırsınız.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 08:47 Kaynak: Youtube
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