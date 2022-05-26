Instagram'dan çok konuşulacak özellik! - Son Dakika
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Instagram'dan çok konuşulacak özellik!

26.05.2022 16:36
Instagram'dan çok konuşulacak özellik!

Instagram gizliliği artırmak için geliştirdiği özelliklere yenisini ekliyor, yakında Takipçiler sekmesi gizlenebilecek.

Instagram, gizliliği artıracak bir yenilik üzerinde çalışıyor. Mobil uygulama geliştiricisi Alessandro Paluzzi'nin haberine göre, kullanıcılar takipçi sayısının başkaları tarafından görünmesini engelleyebilecekler.

Sosyal medya uygulamalarına gelecek yenilikleri kullanıma sunulmadan açığa çıkaran Paluzzi, yeni özelliğin ekran görüntüsünü paylaştı. Twitter'dan yayınladığı gönderide "Instagram profildeki takipçi sayısını gizleme yeteneği üzerinde çalışıyor" dedi. Peki takipçi sayısını gizleme işlevi nasıl çalışacak?

Instagram takipçi sayısını profilden kaldıracak

Kullanıcı dilerse takipçilerini sadece kendisine özel tutabilecek. İsteğe bağlı olan yeni özellik aktif edildiğinde Instagram, ilgili hesabın "Takipçiler" sekmesini profilden kaldıracak. Böylelikle hesabı kaç kişinin ve kimlerin takip ettiğini, sahibi dışında başka hiç kimse göremeyecek.

Instagram'dan çok konuşulacak özellik!

Instagram ayrıca, ortak takipçileri de gizleyecek. Şu anda ortak takipçiye sahip olduğunuz bir profilde "x kişisi ve diğerleri takip ediyor" mesajı yer alıyor. Instagram'ın yeni özelliği hayata geçtiğinde ise yalnızca Followed by others (Diğerleri tarafından takip ediliyor) yazacak. Yani onunla ortak takipçilerinizi de göremeyeceksiniz.

Bu arada Instagram, arayüzünde yeniden değişiklik yapacak!

Mobil uygulama geliştiricisi Alessandro Paluzzi, yeni özelliğin geliştirme aşamasında olduğunu belirtti. Bu durum, gelecekte değişiklik yapılabileceği veya hiçbir zaman kullanıma sunulmayabileceği anlamına da geliyor. Elbette nihai kararı Instagram'ın çatı şirketi Meta verecek.

Logosunu değiştirdi

Instagram yeni özellikler eklemeye devam ederken, geçtiğimiz günlerde logosunda küçük bir revizeye gitti. "Instagram Sans" adı verilen yazı tipini de tanıtan sosyal medya şirketi, yeni logoda tasarımdan ziyade renk değişikliği yaptı.

Sizler bu konuda neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

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