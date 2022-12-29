Kocaeli'de yaşayan bir kadın, sosyal medyada kendisini "Amerikan ordusunda generalim" diyerek tanıtan şahsa 1 milyon lirasını kaptırdı - Son Dakika
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Kocaeli'de yaşayan bir kadın, sosyal medyada kendisini "Amerikan ordusunda generalim" diyerek tanıtan şahsa 1 milyon lirasını kaptırdı

29.12.2022 11:49
Kocaeli'de yaşayan bir kadın, sosyal medyada kendisini "Amerikan ordusunda generalim" diyerek tanıtan şahsa 1 milyon lirasını kaptırdı

Kocaeli'de yaşayan bir kadın, Instagram'da tanıştığı bir şahıs tarafından ilginç bir yöntemle dolandırıldı. Kendisini Amerikan ordusunda general olarak tanıtan şahıs, evlilik vaadiyle kadının 60 bin dolarını aldı. Mağdur kadın yaptığı açıklamada, "O para yılların birikimiydi. Parayı bana söylediği hesaplara yatırdığım zamanlarda bana iltifat ediyordu. Evim bile az daha bu yolla gidiyordu. Paramı bugüne kadar geri alamadım. Sanıktan şikayetçiyim" dedi.

Kocaeli'de yaşayan bir kadın Instagram'da tanıştığı kişi tarafından duyulmamış bir yöntemle dolandırıldı. Güven kazanıp kadınla evlenmek istediğini söyleyen dolandırıcı, Amerika generali olduğunu, emekli ücreti olarak kendisine 4 milyon dolar ikramiye verileceğini ve bu parayı Türkiye'de muhafaza etmek istediğini söyledi. Bu paranın gümrükten geçebilmesi için para isteyen dolandırıcıya inanan kadın, 60 bin dolarından oldu.

EVLİLİK VAADİYLE KANDIRDI

Kocaeli'de yaşayan N.Ç. isimli kadın, 26 Haziran 2019 yılında Instagram üzerinden ismini "Master Paul" olarak tanıtan bir kişiyle tanıştı. İkilinin arasında bir süre sonra gönül ilişkisi başladı. Amerikan generali olduğunu ve Suriye'de görev yaptığını söyleyen Paul, görev sebebiyle emekli olacağını, emekli ücreti olarak da kendisine 4 milyon dolar ikramiye verileceğini söyledi. Bu parayı Türkiye'de muhafaza etmek istediğini, paranın Türkiye'ye aktarılabilmesi için gümrüklerden geçirmek adına para ödenmesi gerektiğini N.Ç.'ye dile getiren sahte kimlikli Master Paul, güven kazandıktan sonra onunla evlenmek istediğini söyleyerek, para istemeye başladı. Tüm bunlara inanan kadın, dolandırıcıya farklı tarihlerde toplam 60 bin dolar gönderdi. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan N.Ç., polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

BANKA KAYITLARINDA HER ŞEY ORTAYA ÇIKTI

Yapılan incelemelerde dolandırıcılık olayını Sadık G.'nin gerçekleştirdiği belirlendi. Savcılık tarafından banka kayıtları tetkik edildiğinde müşteki tarafından Sadık G.'nin ve 3 şirket hesabına para transferlerinin yapıldığı tespit edildi.

"PARAYI YATIRDIĞIM ZAMAN BANA İLTİFAT EDİYORDU"

Olayla ilgili açılan davanın duruşması Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya mağdur N.Ç. katıldı. Sanıktan şikayetçi olduğunu söyleyen N.Ç., "İnstagram üzerinden tanıştığım kişi kendisini Amerikan ordusundaki general olarak tanıttı. Bu şahıs bir süre sonra bana emekli olacağını, bu parayı Türkiye'de tutacağını ancak bu konuda paraya ihtiyacı olduğunu söyledi. Güven verici davranışları neticesinde yaklaşık 60 bin dolar parayı kendisinin belirttiği hesaplara değişik tarihlerde gönderdim. Daha sonra durumun farkına vardım ve dolandırıldığımı anladım. Dosyada isim geçen şirketlerin organizasyon içinde hareket ettiklerini düşünüyorum. En korktuğum şey başıma geldi. O para yılların birikimiydi. Parayı bana söylediği hesaplara yatırdığım zamanlarda bana iltifat ediyordu. Evim bile az daha bu yolla gidiyordu. Paramı bugüne kadar geri alamadım. Sanıktan şikayetçiyim" dedi.

Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesine ve duruşmanın ertelenmesine karar verdi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
  • İkram Çbn: Banada çok kadın ismi ile para resmi çanta resmi evrak resmi atarak aynı taktik işte ordudayım muhafaza et sana oraya geldiğimde yardım edicem vs ben yemedim keriz çokmuş Cevap Yaz 20 1 Yayından Kaldır
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Instagram, Türkiye, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'de yaşayan bir kadın, sosyal medyada kendisini 'Amerikan ordusunda generalim' diyerek tanıtan şahsa 1 milyon lirasını kaptırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli'de yaşayan bir kadın, sosyal medyada kendisini "Amerikan ordusunda generalim" diyerek tanıtan şahsa 1 milyon lirasını kaptırdı - Son Dakika
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