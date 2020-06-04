İnstagram'dan 'KKTC Cumhurbaşkanı' hamlesi

GOOGLE'nin koronavirüs (Covid-19) ile mücadelede haritasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni (KKTC) ayrı bir devlet olarak göstermesinin ardından popüler sosyal medya platformu İnstagram'dan da 'KKTC' hamlesi geldi.

Ünlü sosyal paylaşım sitesi İnstagram, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın kullandığı adresi 'mavi tik' yani 'tanınmış' adres olarak onayladı. Arama motoru Google'den sonra İnstagram'ın Akıncı'nın, 'KKTC Cumhurbaşkanı' olarak belirttiği adresini onaylanmış hesap yapması dikkat çekti. İnstagram'ın hamlesi sosyal medyada gündem oldu.