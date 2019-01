Instagram'dan Samimi Açıklama: Yemin Ediyoruz Ki Gönderilerinizi Gizlemiyoruz

Sosyal medyanın önde gelen uygulamalarından Instagram , gönderileri gizlediği suçlamasıyla boğuşuyor. Resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamalarda ise durumun farklı olduğunu iddia ediyor.Şirketten yapılan açıklamada, fotoğrafların iddia edildiği gibi yalnızca takipçilerin %7'sine gösterilmediğini söyleyen Instagram, ana sayfadaki görselleri seçen algoritmayı da açıkladı."Instagram'ın fotoğraflarınızı takipçilerinizin yalnızca %7'sine gösterdiğine dair olan gönderilerde bir artış fark ettik ve bu konuyu açıklığa kavuşturmak istiyoruz.""Ana sayfanızda ilk çıkanlar hangi görsellerle ve hesaplarla en çok etkileşime geçtiğinize göre belirlenir, gönderinin zamanı, Instagram'ı ne sıklıkla kullandığınız, kaç kişiyi takip ettiğiniz vs gibi değişkenlerin de etkisi vardır.""Ana sayfa sıralamasında yakın zamanda bir değişiklik yapmadık ve sizi takip eden insanlardan gönderilerinizi saklamıyoruz -aşağı inmeye devam ederseniz bütün resimleri görebilirsiniz. Tekrardan, ana sayfanız size özeldir ve zaman içerisinde, Instagram'ı nasıl kullandığınıza göre evrimleşir."Bu tweetlerin hedefinde ise özellikle küçük işletmelerin sık sık kullandığı "Instagram gönderilerimizi takipçilerin yalnızca %7'sine gösteriyor. Lütfen beğenin ve yorum olarak 'Yes' yazın." temalı gönderiler var. Bu gönderiler yapı olarak Facebook 'taki "Sayfamıza saldırı var! 2000 like atın ve yoruma . yazın." gönderilerine benziyor.Instagram, algoritmasını daha önce de açıklamıştı. Hatta ana sayfada yeterince aşağı inerseniz 'You're Up to Date' mesajı da alıyorsunuz. Yine de insanlar Instagram'a tamamen güvenmiyorlar. Firma ise yeni ana sayfa beslemesinden memnun olduğunu ve eski kronolojik sıralamaya dönmeyeceğini açıklamıştı.Bu yeni gönderilerin kaynağı bilinmiyor. Yine de o kadar hızlı yayıldılar ki Instagram bir açıklama yapma ihtiyacı hissetti.