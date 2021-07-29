Instagram'dan son halini paylaşan Zerrin Özer'i görenler gözlerine inanamadı

Türk müziğinin efsane sanatçılarından Zerrin Özer, paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. 63 yaşındaki usta sanatçı, son haliyle adeta bambaşka biri oldu.

NE YAPTIRDIĞINI KİMSE ANLAYAMADI

Yeni klibi için hazırlıklara başlayan Zerrin Özer, imajını değiştirdi. Sosyal medya hesabından son halini paylaşan Özer, "Canlarım; canım dostum, kıymetlim ve çok başarılım. Gururum Fatih Sarıkaya. Tüm ekibiyle hem eğlendik hem de klip çekimine hazırlıklar yaptık. Yahu biz şahaneyiz" notunu yazdı. Özer'in son halini görünce tanımakta güçlük çeken sosyal medya kullanıcıları "Estetik mi yaptırdın yoksa photoshop mu?" yorumunu yaptı.

SEDA SAYAN'DAN YORUM GECİKMEDİ

Yaptırdığı estetiklerle sık sık adından söz ettiren Seda Sayan ise Zerrin Özer'in son haline yorumsuz kalamadı. Fotoğrafa yorum yapan Sayan, "Güzelim benim maşallah sana" dedi.

PAYLAŞIMI HAYVANSEVERLERİ KIZDIRINCA ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Sanatçı Zerrin Özer, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Ben geçmişimi dürdüm, büktüm, çöpe attım. Çöpü karıştırmak köpeklerin işidir" demiş ve tüm hayvenseverleri kızdırmıştı. Kısa sürede tepkilerin odağı olan Özer, "İnanın ben hiç öyle düşünmedim. Sadece ironiydi. Üç tane çocuğum var; Hurma, Ponpon ve Tosun. Çok üzgünüm... Kendi çocuklarımdan da özür dilerim. Çok şükür onlara. O kadar çok üzüldüm ki" diyerek özür dilemişti.