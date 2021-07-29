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Instagram'dan son halini paylaşan Zerrin Özer'i görenler gözlerine inanamadı - Son Dakika

Instagram'dan son halini paylaşan Zerrin Özer'i görenler gözlerine inanamadı

29.07.2021 14:07
Instagram'dan son halini paylaşan Zerrin Özer'i görenler gözlerine inanamadı, System.String[]

Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Geçmişimi çöpe attım. Çöpü karıştırmak köpeklerin işi" diyerek tüm hayvanseverleri kızdıran Zerrin Özer, son haliyle görenleri şaşırttı. Bambaşka birine dönen Özer'in estetik mi yaptırdığı yoksa photoshop mu yaptığı merak edildi.

Türk müziğinin efsane sanatçılarından Zerrin Özer, paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. 63 yaşındaki usta sanatçı, son haliyle adeta bambaşka biri oldu.

NE YAPTIRDIĞINI KİMSE ANLAYAMADI

Yeni klibi için hazırlıklara başlayan Zerrin Özer, imajını değiştirdi. Sosyal medya hesabından son halini paylaşan Özer, "Canlarım; canım dostum, kıymetlim ve çok başarılım. Gururum Fatih Sarıkaya. Tüm ekibiyle hem eğlendik hem de klip çekimine hazırlıklar yaptık. Yahu biz şahaneyiz" notunu yazdı. Özer'in son halini görünce tanımakta güçlük çeken sosyal medya kullanıcıları "Estetik mi yaptırdın yoksa photoshop mu?" yorumunu yaptı.

Instagram'dan son halini paylaşan Zerrin Özer'i görenler tanıyamadı

SEDA SAYAN'DAN YORUM GECİKMEDİ

Yaptırdığı estetiklerle sık sık adından söz ettiren Seda Sayan ise Zerrin Özer'in son haline yorumsuz kalamadı. Fotoğrafa yorum yapan Sayan, "Güzelim benim maşallah sana" dedi.

Instagram'dan son halini paylaşan Zerrin Özer'i görenler tanıyamadı

PAYLAŞIMI HAYVANSEVERLERİ KIZDIRINCA ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Sanatçı Zerrin Özer, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Ben geçmişimi dürdüm, büktüm, çöpe attım. Çöpü karıştırmak köpeklerin işidir" demiş ve tüm hayvenseverleri kızdırmıştı. Kısa sürede tepkilerin odağı olan Özer, "İnanın ben hiç öyle düşünmedim. Sadece ironiydi. Üç tane çocuğum var; Hurma, Ponpon ve Tosun. Çok üzgünüm... Kendi çocuklarımdan da özür dilerim. Çok şükür onlara. O kadar çok üzüldüm ki" diyerek özür dilemişti.

Instagram'dan son halini paylaşan Zerrin Özer'i görenler tanıyamadı
Instagram'dan son halini paylaşan Zerrin Özer'i görenler gözlerine inanamadı

Zerrin Özer, Estetik, Medya, Türk, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Instagram'dan son halini paylaşan Zerrin Özer'i görenler gözlerine inanamadı - Son Dakika Magazin


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