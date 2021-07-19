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Instagram'dan sonra Tiktok'un da açığını yakaladılar! Lise öğrencileri, Tiktok'un açığa karşılık teklif ettiği parayı geri çevirdi - Son Dakika

Instagram'dan sonra Tiktok'un da açığını yakaladılar! Lise öğrencileri, Tiktok'un açığa karşılık teklif ettiği parayı geri çevirdi

19.07.2021 12:04

Yazılım ile uğraşan lise öğrencileri Arda Kılıç ve Mert Ergün, bu kez de Tiktok'un açığını yakaladı. Sosyal paylaşım sitesi Tiktok'un sınırsız jeton gönderme açığını yakalayan gençler, TikTok tarafından teklif edilen bin 500 dolar ödül teklifini yetersiz bularak geri çevirdi. Kılıç ve Ergün daha önce de İnstagram'ın açığını bulmuştu.

Yazılım ile uğraşan ve daha önce instagram açıklarını bularak gündeme gelen lise öğrencileri Arda Kılıç (18) ve Mert Ergün (18), bu sefer Tiktok'da sınırsız jeton gönderme açığını buldu. Durumu özel mail yoluyla Tiktok'a bildiren gençler, bin 500 dolar ödül teklifi aldıklarını ancak bu teklifi kabul etmediklerini söyledi. 7-8 ay çalışmanın sonucu olarak sınırsız jeton gönderme açığını bulduklarını belirten liseli öğrenciler, Tiktok'dan yeni teklif beklediklerini söyledi. Ayrıca dünya üzerinde böyle bir açığın bulunamadığını vurguladılar.

Tiktok'un sınırsız jeton açığını bulan lise öğrencileri teklif edilen parayı yetersiz buldu

"YENİ BİR TEKLİF YAPMADIKLARI SÜRECE CEVAP VERMEYECEĞİZ"

Açığı nasıl buldukları aktaran Mert Ergün, "Daha önce instagram üzerinde açıklar bulup gündem gelmiştik. Şimdi ise 7-8 ay süren çalışmalarımız sonunda Tiktok'un tek gelir kaynağı olarak bildiğimiz canlı yayında atılan bağışların açığını bulduk. Yani uygulama üzerinden gönderilen jetonların sınırsız şekilde göndermenin açığını bulduk. Şunu söyleyebilirim: uygulama üzerinde gelir kapısı kapattık. Daha önce instagram üzerinde sponsor reklamları ücretsiz olarak verebilmekteydik. uygulamada jetonları, canlı yayın açmış herhangi bir yayıncıya ya da herhangi bir hesap üzerinden sınırsız jeton gönderebiliyorum. Toplanan parayı, çekim talebi oluşturarak hesabımıza aktarıyoruz. Bunun denemesini yaptık, bildirdik. Onlarla görüşmemizi sağladık. Bize bin 500 dolar teklif ettiler. Teklifi gördükten sonra Türkler açısından güzel bir karşılık verdik. Kendileri daha sonra tekrar iletişime geçmek istediler. Ancak yeni bir teklif yapmadıkları sürece cevap vermeyeceğiz. Bu konu üzerinde 7-8 aydır çalışıyorduk. Tiktok üzerinde çok büyük olmasa da donanımsal açık bulduk. Dünya üzerinde böyle bir açık bulunmamış. Tiktok ile iletişime geçtiğimizde böyle açığın daha önce bulunmadığını söyledi. Bize doğru düzgün bir teklif yapmadıkları sürece bu açığı belirtmeyi düşünmüyoruz" şeklinde konuştu.

Tiktok'un sınırsız jeton açığını bulan lise öğrencileri teklif edilen parayı yetersiz buldu

"NE KADAR CİDDİ BİR AÇIK OLDUĞUNUN FARKINA VARDILAR"

Tiktok ile nasıl iletişime geçtikleri ve aldıkları cevap hakkında bilgi veren Arda Kılıç, "Açığı bulduğumuzda hemen Tiktok'a bildirdik. Bildirmemiz ardından bin 500 dolar gibi bir ödül ile ödüllendirileceğimiz söylendi, ancak biz bu ödülü kabul etmedik. Bize özel (case) mail açmışlardı. Biz de bu mail üzerinden yanıt verdik. Mail yoluyla, 'Biz, sizin teklifinizi kabul etmiyoruz. Sizde bulduğumuz açık sayesinde çekeceğimiz paralarla kendi para birimimizle size bin 500 TL gönderelim' cevabını verdik. Türkiye'de herhangi bir temsilciye ulaşamadık. O yüzden biz de yabancılarla mesajlaşmak zorunda kaldık. Bu nedenle süreç biraz zorlaştı. Yine de özel mail sayesinde Tiktok ile iletişimde kaldık. Belki Türk biriyle iletişime geçsek daha iyi ödüller alabilirdik, bu durum biraz canımızı sıktı. Daha önce dünyada Tiktok üzerinde böyle bir açığa rastlanmadı. Normalde Tiktok ile iletişime geçmek uzun bir süreç. Bizim bulduğumuz açık gelir kapısı kapattığı için bizimle iletişime geçtiler, ne kadar ciddi bir açık olduğunun farkına vardılar" diye konuştu.

Instagram'dan sonra Tiktok'un da açığını yakaladılar! Lise öğrencileri, Tiktok'un açığa karşılık teklif ettiği parayı geri çevirdi

Tiktok, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Instagram'dan sonra Tiktok'un da açığını yakaladılar! Lise öğrencileri, Tiktok'un açığa karşılık teklif ettiği parayı geri çevirdi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR (1)
  • Hasan Değirmenci: Gençler size özel mail hesabı açan Çinlilerin sizin telefonunuza sızmayacağını düşünmeyin aman dikkat yola devam;) Cevap Yaz 16 0 Yayından Kaldır
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ŞU AN BURADASINIZ: Instagram'dan sonra Tiktok'un da açığını yakaladılar! Lise öğrencileri, Tiktok'un açığa karşılık teklif ettiği parayı geri çevirdi - Son Dakika
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