Instagram dans videoları Mark Zuckerberg'in başını yaktı! - Son Dakika
Üye Girişi

Instagram dans videoları Mark Zuckerberg'in başını yaktı!

23.07.2022 23:00
Instagram dans videoları Mark Zuckerberg'in başını yaktı!

Meta için yeni bir müzik ihlali davası açıldı. Epidemic Sound'a göre Facebook ve Instagram'da müzik hakları ihlal ediliyor.

Sosyal medya devi Meta'ya yeni bir telif hakkı ihlali davası açıldı. Telifli müzikler sağlayan Epidemic Sound, Meta'nın kütüphanesindeki müziklerin yüzde 94'ünün lisanssız olduğunu iddia etti. Facebook ve Instagram platformlarında kullanılan müziklerin ihlal edildiği belirtildi.

Meta'ya müzik hırsızlığı davası açıldı

Epidemic Sound isimli bir ses/müzik firması, Meta'ya 142 milyon dolarlık telif hakkı davası açtı. Kütüphanesinde 35 binden fazla müziğe ve 90 binden fazla ses efektine sahip olan Epidemic Sound, sosyal medya devinin bu müzikler lisanssız bir şekilde kullandığını söyledi.

Instagram dans videoları Mark Zuckerberg'in başını yaktı!

Meta'nın müzik haklarını ihlal ettiğinin farkında bile olmadığını söyleyen lisans şirketi, Meta kütüphanesinde seslerin yüzde 94'ünün çalıntı olarak kullanıldığını belirtti.

Ekonomik kriz Meta'yı da vurdu: Şirkette kıyım başladı!

Facebook ve Instagram sosyal medya platformlarında müzik hırsızlığı yapıldığını söyleyen Epidemic, "kasıtlı ve yüzsüzce" gerçekleştirilen bu hırsızlığı durdurmayı amaçladığını belirtti.

Epidemic, Reels dans videoları başta olmak üzere Meta platformlarındaki milyonlarca videodaki şarkıların, lisanssız kullanıldığını iddia etti. Dava dosyasına göre sadece bir günde 50 binden fazla ses efekti, 30 bin müzik ise telifsiz Instagram'a yükleniyor.

Instagram dans videoları Mark Zuckerberg'in başını yaktı!

Epidemic Sound, aylık 9 euroluk abonelikle içerik oluşturucularına telifli müzikleri kullanma hakkı tanıyor. Platforma abone olan kullanıcılar; bu müzikleri YouTube, Facebook, TikTok, Instagram ve Twitch'te kullanabilir.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce açılan dava sonucunda Meta haksız bulunur mu? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

YORUMLAR
500
Mark Zuckerberg yeniden ifadeye çağrılıyor! Mark Zuckerberg yeniden ifadeye çağrılıyor! Çocukların oyunu, barakayı alev alev alev yaktı Çocukların oyunu, barakayı alev alev alev yaktı
Kaynak: Shiftdelete

Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Instagram dans videoları Mark Zuckerberg'in başını yaktı! - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

Son Dakika
22:09 Emeklilere ve çalışanlara müjde! Hane başı 7.200 lira verilen destek programına katılabilecekler
21:51 Yunan yanıyor! Midilli Adası'ndaki orman yangını evlere sıçradı
20:53 CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu bir anda Lozan'ı gündemine aldı: Teklif edeceğiz
20:22 İran'da peşe peşe iki büyük deprem!
19:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dikkatini çeken pankart: 7 düvel 7'li masa sana vız gelir büyük usta
19:26 Cumhurbaşkanı Danışmanı Oğan: Onların neler yaptığını Cumhurbaşkanı Erdoğan bilmiyor mu zannediyorsunuz?
19:18 Süper Lig'de yeni sezonun ilk maçı açıklandı
19:17 2 atlı sırra kadem bastı! Hayvanları çalmaya gelen hırsızlar kendilerine direnen çobanı katletti
19:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan, hızlı tren temel atma töreninde Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nu ti'ye aldı: Onlar yapsa yapsa sökülen musluğu takarlar
18:43 NATO'ya girmek için Türkiye'ye yalvarıyordu! İsveç sokaklarına çıkan terör örgütü PKK/YPG yandaşları gösteri yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2022 23:04:26. #1.13#
SON DAKİKA: Instagram dans videoları Mark Zuckerberg'in başını yaktı! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement