Instagram efekt bulma nasıl yapılır? Filtre kaydetme

Sosyal medya platformları yüz filtreleri ve efektleri sayesinde kullanıcıların daha fazla ilgisini çekiyor. Tarzınıza uyan bir Instagram efekti bulduğunuzda arkadaşınıza gönderebilir, platformda paylaşabilir ve sosyal medyanın tadını çıkarabilirsiniz. Özellikle aradığınız bir konsept veya fikir varsa Instagram'da yeni efektleri bulmak zor olabilir. İşte Instagram efekt bulma nasıl yapılır? sorusunun cevabı!

Instagram hesap silme

Instagram'da istediğim efekti nasıl bulurum?

Instagram filtreleri; dev markalardan kişisel hesaplara kadar onlarca hesap tarafından kullanılıyor. Instagram'ın ön plana çıkardığı efektleri kullanmak nispeten kolay olsa da, yenilerini bulmak ve bunları kaydetmek biraz daha uğraştırıcı olabilir.

Instagram Efekt Galerisini kullanarak efekt bulma

Android veya iOS cihazınızda Instagram uygulamasını açtıktan sonra şu adımları izlemelisiniz:

Adım 1: Ana sayfada Instagram kamerasına erişmek için sağa kaydırın veya haber akışınızın üst kısmındaki "Hikaye" simgesine tıklayın.

Adım 2: 'Efektlere Göz At' seçeneğini bulmak için kameranın dairesel menüsünde en sağ kısma ilerleyin.

Adım 3: Efekt Galerisini açmak için 'Efektlere Göz At' butonuna tıklayın.

Adım 4: Efekt Galerisine girdikten sonra, filtrelerden herhangi birine dokunabilir ve Instagram Hikayenizde kullanmak için 'Dene' butonuna tıklayabilirsiniz.

Eğer filtre hoşunuza giderse 'Gönder' seçeneğini kullanarak arkadaşlarınıza gönderebilir veya indir butonuna tıklayarak galerinize kaydedebilirsiniz.

Instagram Hikayesinden efekt bulma

Hikayeler aracılığıyla Instagram filtreleri bulmak da aslında oldukça kolay. Yapmanız gereken birkaç adımlık işlem şu şekilde:

Adım 1: Efekt kullanan bir Instagram Hikayesi bulun.

Adım 2: Hikayenin sol üst köşesindeki efekt adına dokunun.

Adım 3: Açılan pencerede "Dene" veya "Kaydet" butonuna tıklayın.

Instagram hesabından efekt bulma

Merak ettiğiniz efektlere Instagram hesapları üzerinden erişebilirsiniz. Bir içerik oluşturucunun Instagram profili üzerinden efektlerini deneyebilirsiniz.

Adım 1: Instagram profilini bulun ve ızgara bölümündeki ışıltılara dokunun.

Adım 2: Hesap sahibi tarafından oluşturulan filtrelerden istediğinizi seçin.

Adım 3: Filtreyi denemek veya indirmek için aşağıdaki butonları kullanın.

Artık beğendiğiniz filtreyle fotoğraf çekebilir veya video kaydedebilirsiniz. Ancak Instagram'da kullandığınız bu efektin hesap sahibi tarafından yapıldığını ve platformdan silinebileceğini de göz ardı etmeyin.

Instagram'da kaydettiğim efektler nerede?

Instagram'da sevdiğiniz filtreleri bulduktan sonra sürekli kullanmak veya arkadaşlarınızla paylaşmak isterseniz kaydetmek mantıklı olacaktır. Bulduğunuz efekti kaydederseniz hesabınıza özel bir koleksiyon oluşturulacaktır.

Instagram'da kaydedilen efektlere ulaşmak için Efekt Galerisine gidin ve üst satırda yer alan başlıklar arasından "Kaydedilenler" kısmına dokunun.

Kaydettiğiniz filtreler ayrıca Hikaye veya Reels kaydetme sayfasındaki dairesel menüde de yer alır. Kaydedilen efektlere menünün sol tarafında sıralanır, bu menüden hızlıca seçim yapabilirsiniz.

Peki ya siz Instagram efekt bulma konusu hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmında ve SDN Forum'da paylaşabilirsiniz.