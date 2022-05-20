Instagram, eleştirildiği eksiklik için harekete geçti: Beklenen özellik geliyor! - Son Dakika
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Instagram, eleştirildiği eksiklik için harekete geçti: Beklenen özellik geliyor!

20.05.2022 12:36
Instagram, eleştirildiği eksiklik için harekete geçti: Beklenen özellik geliyor!

Sosyal medya devi Instagram, doğrulanmış hesapların kimlerden arama almasını seçmesine izin verecek! İşte detaylar..

Sosyal medya devi Instagram, neredeyse herkesin uzun süredir özelliği test etmeye başladı. Instagram, artık kullanıcılarının herkese arama yapmasını sınırlandıracak. Fakat bu fonksiyon, bütün kullanıcılar için geçerli olmayacak. Peki, yeniliğin detayları neler? Habere hep birlikte göz atalım.

Instagram, kullanıcılarının artık kimlerden arama alabileceklerini seçmesine izin verecek!

Instagram kullanıcıları, haberleşme özelliği geldiğinden beri takipçisi olan ya da olmayan platform içindeki her hesaptan arama alabiliyor. Bu durum özellikle yüksek takipçisi olan hesaplar ve kadınlar için büyük sorun yaratıyor. Sosyal medya devi Instagram da artık bu sorunun çözümü için harekete geçti. Instagram, doğrulanmış hesap kullanıcıların kendilerini kimleri arayabileceğini seçmesine izin verecek.

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Instagram gizlilik için büyük gelişme olan yenilik, mobil geliştiricisi Alessandro Paluzzi tarafından Twitter'da paylaşıldı. Yeni özellik, şimdilik test aşamasında, henüz tam zamanı belli olmasa da kısa süre içinde kararlı sürüme gelecek.

#Instagram is working to allow verified users to select which users can call them ?? pic.twitter.com/vrrgYRrHPW

— Alessandro Paluzzi (@alex193a) May 19, 2022

Dijital Nefretle Mücadele Merkezi, geçtiğimiz ay yaptığı araştırmada yüksek profilli beş kadın hesabını inceledi. Araştırma sonucunda kadınlara gönderilen her 15 mesajdan bir tanesinin taciz içerikli olduğunu ortaya koydu. Sesli mesajlar için ise her 7 mesajdan bir tanesinin taciz içerikli olduğunu açıkladı.

Dijital Nefretle Mücadele Merkezi, araştırma sonuçlarına dayanarak sistemin düzelmesi gerektiğinden dile getirdi. Ek olarak da herkesin arama yapabilme özelliğini kast ederek kadınların taciz edildiği kanalların kapanması gerektiğini belirtti.

Instagram, eleştirildiği eksiklik için harekete geçti: Beklenen özellik geliyor!

Sosyal medya devi, geçtiğimiz günlerde logosunu değiştirdiği haberiyle gündeme gelmişti. Eski logosunun modelini aynı tutan fakat daha canlı ve parlak hale getiren platform, sosyal medyada gündem oldu.

Siz okuyucularımız bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Test aşamasında olan Instagram özelliğini siz de bekliyor muydunuz? Düşüncelerinizi Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

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