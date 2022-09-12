Instagram, Facebook ve Twitter'da mevcut olan tekrar paylaşma özelliğini getiriyor - Son Dakika
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Instagram, Facebook ve Twitter'da mevcut olan tekrar paylaşma özelliğini getiriyor

12.09.2022 00:58

Popüler sosyal medya platformu Instagram, Facebook ve Twitter'da bulunan tekrar paylaşma özelliği üzerinde çalışıyor. Yakın zamanda testleri başlayacak olan 'repost' özelliği daha sonra tüm kullanıcılar için hizmete sunuculacak.

Meta şirketine ait fotoğraf ve video paylaşım platformu Instagram, yakında kullanıcılara diğer kullanıcıların gönderilerini Repost (yeniden paylaşma) olanağı verecek güncelleme üzerinde çalışıyor.

YAKINDA TESTLERE BAŞLANACAK

Repost (yeniden paylaşma) özelliği daha öncesinde Twitter (retweet) ve Facebook platformunda bulunuyordu. Şirket'in repost özelliğini henüz herkese açık olarak yayınlamamasına rağmen, yakında belirli kullanıcılarla test etmeye başlamayı planlıyor.

Bir Meta sözcüsü, "Hikayelerde nasıl yeniden paylaşabileceğinize benzer şekilde, Instagram'daki gönderileri yeniden paylaşma yeteneğini araştırıyoruz, böylece insanlar eski gönderilerini tekrardan paylaşabilir" denildi. Meta sözcüsü devamında, "Bunu yakında az sayıda insanla test etmeyi planlıyoruz" dedi.

"YENİDEN GÖNDER" SEKMESİ EKLENECEK

Yeni özellik ilk olarak, Yeniden Gönderiler sekmesini gösteren bir ekran görüntüsü yayınlayan sosyal medya danışmanı Matt Navarra tarafından fark edildi. Sekme, büyük olasılıkla, kullanıcıların hesaplarında yeniden paylaştığı tüm gönderilere ev sahipliği yapacaktır.

Ekran görüntüsüne göre, "Yeniden Gönder" sekmesi, gönderiler, makaralar ve etiketli fotoğraflar sekmelerinin yanında kullanıcıların profillerinde görünecektir. Gönderileri yeniden yayınlamak isteyen Instagram kullanıcıları, şu anda bunu yapmanın doğrudan bir yolu olmadığı için ara sıra üçüncü taraf uygulamaları kullanıyor.

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Kaynak: Tekmoloji

Instagram, Facebook, Twitter, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Instagram, Facebook ve Twitter'da mevcut olan tekrar paylaşma özelliğini getiriyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Instagram, Facebook ve Twitter'da mevcut olan tekrar paylaşma özelliğini getiriyor - Son Dakika
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