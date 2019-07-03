Son Dakika Haberleri: Instagram, Facebook ve WhatsApp'a Avrupa'dan erişilemiyor
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Instagram, Facebook ve WhatsApp'a Avrupa'dan erişilemiyor

1 saat önce

Avrupa'da sosyal paylaşım sitesi Facebook ile şirkete ait Instagram ve WhatsApp uygulamalarına erişimde sorun yaşandığı bildirildi.

Instagram, Facebook ve WhatsApp'a Avrupa'dan erişilemiyor, System.String[]
Avrupa'da sosyal paylaşım sitesi Facebook ile şirkete ait Instagram ve WhatsApp uygulamalarına erişimde sorun yaşandığı bildirildi.
Dünya çapında erişim aksaklıklarını tespit eden "downdetector.com" internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Facebook, Instagram ve WhatsApp'a (TSİ) 17.00 sularından itibaren özellikle Batı Avrupa'dan erişimde sorun yaşanmaya başladı.
Siteye Instagram için 10 bin 761, Facebook için 6 bin 341 ve WhatsApp için bin 630 kesinti raporu ulaştı.
Aksaklığa neyin sebep olduğu ve sorunun ne kadar süreceği bilinmiyor.
ABD'li internet devi Facebook, fotoğraf paylaşım uygulaması Instagram'ı 2012'de, mobil mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ı 2014'te bünyesine katmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 06:05 Kaynak: AA
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