Instagram, Facebook ve WhatsApp'a erişilemiyor
1 saat önce
Avrupa'da sosyal paylaşım sitesi Facebook ile şirkete ait Instagram ve WhatsApp uygulamalarına erişimde sorun yaşandığı bildirildi.
Avrupa
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 06:12
'da sosyal paylaşım sitesi Facebook
ile şirkete ait Instagram
ve WhatsApp uygulamalarına erişimde sorun yaşandığı bildirildi.
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Facebook, Instagram ve WhatsApp'a erişim sağlanamıyor
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