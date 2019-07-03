Son Dakika Haberleri: Instagram, Facebook ve WhatsApp'a erişilemiyor
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Instagram, Facebook ve WhatsApp'a erişilemiyor

1 saat önce

Avrupa'da sosyal paylaşım sitesi Facebook ile şirkete ait Instagram ve WhatsApp uygulamalarına erişimde sorun yaşandığı bildirildi.

Instagram, Facebook ve WhatsApp'a erişilemiyor, System.String[]
Avrupa'da sosyal paylaşım sitesi Facebook ile şirkete ait Instagram ve WhatsApp uygulamalarına erişimde sorun yaşandığı bildirildi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 06:12 
Instagram, Facebook, Avrupa, Ekonomi
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